Dice Brawl: Captain's League, stratejiye dayanan bir macera, savaş oyundur. Bu oyunda kaleler yapın ve düşmanlarınızla savaşın. Bu çok tuhaf dünyada yaşayan tüm farklı yaratıkları yönetin ve size düşmanlık yapanların da başını ezin. Bu dünyanın en iyi lideri olun ve krallığınızı yüceltin. Size karşı koyanların kaleleri yok edin.

Farklı savaş yapısı ve yine kendine özgü animasyonlarıyla beğeni toplayan oyunda, deniz aşırı ülkelere saldırın ve oralardan gemi, asker toplayın. Ordunuzu daha güçlü hale getirmek için zorlu savaşlara girin ve doğru taktikler uygulayarak savaşlardan galip ayrılın.

Ayrıca online olarak insanlarla savaşabileceğiniz oyunda unutmayın ki zayıflar her zaman kaybedecektir!

Dice Brawl: Captain's League Özellikleri