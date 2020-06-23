Mobil oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran ve günümüzde 100 binden fazla oyuncuya sahip olan Dice Mage 2 rol oyunları arasında üst sıralara tırmanmaya başladı.

Oynaması ücretsiz olarak geniş çaplı kitlelere ulaşan yapım piksel grafikleri sayesinde oyunculara enfes bir RPG deneyimi sunuyor.

İki farklı platformda oyuncular tarafından oynanmaya devam edilen yapım da sihirli patlayıcıların yanı sıra büyülü bir dünya da yer alıyor. Çeşitli görsel efektler eşliğinde lansmana çıkan yapım da ilerleyebilmek için çeşitli tehlikelerle yüzleşmek gerekiyor.

4 binden fazla ekipmanda oyunculara sunulurken bu ekipmanların bir kısmı kilitli olarak karşımıza çıkacak olan içerikler arasında yer alıyor.

Başarılı grafikler çizmeye devam eden oyun 4.0 gibi bir oyuncu incelemesine sahip.