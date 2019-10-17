Hem Android, hem de iOS sürümleri ile farklı platformlardan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Dragon Champions, dev yaratıklara ve canavarlara karşı mücadele ederek aksiyon dolu savaşlar yapacağınız sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici savaş senaryoları ve sürükleyici bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda amaç, farklı karakterler ve silahlardan yararlanarak düşmanlarınızı tek tek öldürmek ve ganimet toplayarak yolunuza devam etmektir. Farklı savaş stratejileri ve çeşitli özellikler barındıran savaş kahramanları ile nefes kesen bir mücadelenin içerisinde rol alabilir ve görevleri tamamlayarak seviye atlayabilirsiniz. Düşmanlarınızın güçlerinin zayıflamasını sağlamalı ve öldürücü darbeyi yaparak onları etkisiz hale getirmelisiniz.

Savaşlarda kullanabileceğiniz kılıç, ok, balta, mızrak, kalkan, dikenli tokmak ve daha birçok farklı savaş aletini kullanabilen sayısız asker tiplemesi yer almaktadır. Ayrıca savaşlarda onlarca büyü ve sihirden de faydalanabilirsiniz.

Rol oyunları kategorisinde bulunan ve ücretsiz olarak hizmet veren Dragon Champions, yeni savaş deneyimleri edinebileceğiniz ve farklı stratejiler öğrenebileceğiniz benzersiz bir oyundur.