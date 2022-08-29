Far Cry 3: Blood Dragon incelemesi ile çok sayıda oyuncu tarafından merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız. Eğer Ubisoft tarafından yıllar önce piyasaya sürülen yapımı henüz oynamadıysanız hazırladığımız yazıya göz atabilir ve Far Cry 3: Blood Dragon hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Far Cry 3: Blood Dragon İncelemesi

Geçtiğimiz yılın sonlarında çıkan Far Cry 3, FPS severler tarafından oldukça sevilmişti. Çoğu insan tarafından yılın FPS oyunları arasında aday gösterilen oyun, 2012 yılını mutlu bir şekilde kapatmamamızı sağlamıştı ama Far Cry 3'le henüz işimiz bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü daha Rex'le çıkacağımız bir macera var.

Far Cry 3: Blood Dragon, ilk duyurusuyla herkesi oldukça şaşırtan bir oyun oldu . Far Cry 3'ü retro bir zeminle buluşturan Blood Dragon, Rex ve onun dünyayı kurtarma hikayesine bizi de çağırıyor.

Blood Dragon'u ilk açtığınız anda oyundaki retro havayı hemen fark edeceksiniz. Bu havanın üzerine inşa edilen bilim kurgu senaryo da retro havayı tamamlayarak size farklı bir macera sunuyor.

Far Cry 3 Blood Dragon, son zamanlarda gördüğünüz en absürd hikayelerden biriyle karşınıza çıkıyor. 80'li dönemlerin b sınıfı filmlerini kendine örnek alan Blood Dragon, o dönemin ünlü Rambo ve Robocop gibi filmlerine bol bol gönderme yapmayı da ihmal etmiyor.

Far Cry 3: Blood Dragon Grafikleri

Far Cry 3: Blood Dragon, 2013 yılında PlayStation 3, Xbox 360 ve PC platformlarına çıktı. Ubisoft Montreal tarafından piyasaya sürülen açık dünya oyununun grafikleri, piyasaya sürüldüğü dönemde kaliteliydi.

Retro bir dünyaya sahip olan video oyununda çok fazla neon ışığı bulunuyor. Bu her ne kadar ilk bakışta etkileyici gelse de uzun süre sonra gözlerin yorulmasına yol açabiliyor. Oyunun bölüm tasarımları ise oldukça başarılı.

1980 ve 1990'lı yıllarda vizyona giren b sınıfı filmlere gönderme yapan yapım, seslendirme konusunda da çok başarılı bir iş çıkarmış. Bu, atmosferin başarılı bir şekilde yansıtılması konusunda önemli bir rol oynuyor.

Far Cry 3: Blood Dragon Hikayesi

Dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan açık dünya aksiyon oyununda bir adada mahsur kalan Rex Colt isimli Mark IV Siber Komandosu'nu kontrol ediyorsunuz. Cyborg ordusuna karşı mücadele eden Colt, kötü niyetli kişileri yok ederek dünyayı kurtarmaya çalışıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere 80'li ve 90'lı yıllardaki b sınıfı filmlere gönderme yapan oyun çok klişe bir hikâyeye sahip. Çok fazla sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen FPS oyunu, hikâye anlatımını çok başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor.

Far Cry 3: Blood Dragon Oynanışı

Oyunun en büyük artılarından bir tanesi eğlenceli bir oynanış sunmasıdır. Far Cry 3: Blood Dragon aslında oynanış bakımından Far Cry 3'e oldukça benzese de biraz farklılıklar mevcut. Oyunu uzun süre boyunca keyifli bir şekilde oynayabilirsiniz.

Popüler yapımda yer alan müzikler de oynanışı olumlu yönde etkiliyor. Oyun keyfini doğrudan etkileyen vuruş hissiyatı da yeterli seviyede. Çeşitli silahların yer aldığı yapım maalesef kısa sürüyor. Bu, belki de oyunun en büyük eksilerinden bir tanesi.

Sonuç

Oynanış sistemi konusunda çok başarılı bir iş çıkaran Far Cry 3: Blood Dragon, basit bir mantığa sahip. Karşınıza çıkan düşmanları yok edip ilerlediğiniz oyunda eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Özellikle 1980 ve 1990 yıllarında vizyona giren b sınıfı filmlere tanık olduysanız oyundan çok daha fazla keyif alabilmeniz mümkün.

Yukarıda oynanış bölümünde de belirttiğimiz üzere oyun kısa sürüyor. Yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran oyunu Xbox mağazası, Steam ya da PlayStation mağazası üzerinden satın alabilirsiniz. Bu mağazalarda oyun zaman zaman indirime girebiliyor. Far Cry serisini seviyorsanız söz konusu yapımı satın alabilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.