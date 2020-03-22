Draw Story: Words Edition oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz öğretici bir kelime oyunudur.

Kelime hazinenizi genişletmenizi, okuldan farklı olarak zekanızı geliştirmenizi sağlayan ücretsiz bir kelime oyunu olan Draw Story sizlere eğlenceli dakikalar yaşatacaktır.Kendinizi yeni bir maceranın içinde bulacaksınız. Yeni karakterlerle tanışacağın okulun dışında da bilgiler edinebileceğin bir alan bulunmakta. Yapmanız gerekenler ise çok basit. Seviyeyi geçmek için resimde gördüğünüz kelimeyi heceleyin. Hecelediikçe bolca altın kaznacağınız bu oyunda ustalaşmanız çok kolay. Beyin gücünüzü test etmek bu oyun sayesinde artık mümkün.

Basit oynanış şekli ve canlı grafikleriyle oyunseverlerin beğenisini kazanan bir oyun. Canınız sıkıldığında veya boş zamanlarınızı değerlendirmek istediğinizde bu oyunu tercih edebilirsiniz. Eğlendirirken öğreten bir oyun olduğu için oldukça dikkat çekiyor. Sizin de hoşunuza gidecek bir oyun olduğu için oyunu indirerek hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.