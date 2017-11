Dream League Soccer 2018, iPhone ve iPad’de ücretsiz oynanabilir futbol oyunları arasında en iyisi. Mobil platformda FIFA ve PES kadar ilgi gören, hatta milyonlarca indirme sayısı yakalayan futbol oyununun 2018 sezonunda daha gerçekçi grafikler, yepyeni arayüz, daha iyi oynayan - mücadele eden yapay zeka, takımımıza transfer edebildiğimiz iki yıldız isim ve daha birçok yenilikle karşılaşıyoruz.

First Touch’ın mobil platforma ücretsiz çıkardığı popüler futbol oyunu Dream League Soccer’ın 2017 - 2018 sezonunda hem oynanış hem de içerik tarafında ciddi iyileştirmelerin yapıldığını görüyoruz. Dream League Soccer’ı ilk çıktığı günden beri oynayan biriyseniz zaten yeniliklerin farkına hemen varacaksınız. Bu sene de FIFPro lisanslı gerçek oyuncuları (Gareth Bale ve Andres Iniesta gibi süper yıldız oyuncuları alabiliyorsunuz) transfer edip rüya takımımızı kuruyor ve 6 küme, 7’den fazla kupa yarışmasında ilerliyoruz. Kendi rüya takımımızı oluşturma, özelleştirme ve kontrol etme özgürlüğü sunuluyor.

The Luka State, The Ninth Wave, Beth Thornton, Holy Oysters, Eat More Cake ve The Ramona Flowers’dan muhteşem müziklerin eşlik ettiği yeni Dream League Soccer, Türkçe dil desteğiyle geliyor.

Dream League Soccer 2018 Özellikleri: