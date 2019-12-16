Dumb Ways to Dash!, fasulye formunda karakterlerle yarışlara katıldığınız arcade oyun. Seriye dönüşen ve oldukça popüler olan oyunun yenisinde çılgın yarışlarda bulunuyorsunuz. Beceri, refleksleri ölçen mini oyunlar yerine tek bir oyuna odaklanan yeni Dumb Ways oyunu iOS platformunda da ücretsiz olarak karşımızda. Kaydırmaya dayalı kontrol sistemiyle iPhone’da da iPad’de de rahat, keyifli oynanış veriyor.

İlginç görünümlü, komik hareketler sergileyen fasulyeden karakterleri yönettiğimiz beceri oyunu Dumb Ways’in yenisi Dumb Ways to Dash!’de her şey farklı. Tamamıyla yeni bir oyun, tamamıyla yeni bölümler, tamamen yeni fasulyeler… Serinin yeni oyununda sadece yarışlara giriyorsunuz. Engellerle çevrili bir platformda beş oyuncuyla yarışıyorsunuz. Rakiplerinizi parkur dışına atma, etkisiz hale getirme şansınız var ancak sağdan soldan gelen objelerle sizin de yarış dışı kalma ihtimaliniz var.