Dune, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir mobil oyundur. Oyunda bir topu kontrol ediyor ve yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir mobil oyun olan Dune, sürükleyici atmosferi ve etkileyici kurgusuyla dikkatimizi çekiyor. Yumuşak inişler yapmaya çalıştığınız oyunda topu yükseklere çıkararak puan kazanıyorsunuz. Son derece farklı bir kurguya sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor diyebilirim. Enfes bir mobil oyun olarak nitelendirebileceğim Dune'da 36 farklı bölüm yer alıyor. Minimalist grafikleriyle de ön plana çıkan oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Can sıkıntınızı giderebilecek türden bir mobil oyun olan Dune, tam dişinize göre. Tek parmağınızla oynayabileceğiniz oyunu, toplu taşımalarda zaman geçirmek için tercih edebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Dune oyunu sizleri bekliyor.

Dune oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.