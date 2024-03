Dune 2 Oyuncuları Kimdir?

2024’ün en büyük olaylarından biri hiç şüphesiz ki Dune 2’nin vizyona girmesiydi. 2021 yılında çıkan ilk filmden sonra merakla beklenen Dune 2 seyircileri adeta büyüledi. İlk filmden bile daha iyi bir yapım olan Dune 2 uzun bir süre daha konuşulacak gibi. Filmi izleyenlerin de izlemeyenlerinde merak ettiği bir konu var ki o da Dune 2 oyuncuları.

Dune 2 oyuncuları, tahmin edilebileceği üzere ilk filmin oyuncuları ile epey benzeşiyor. Ana kadrodaki oyuncuların neredeyse tamamı ikinci filmde de boy gösteriyor. İlk filmdeki yıldızlar kadrosu bu filmde de korunmuş. Oyunculuk görmek isteyen film severler Dune 2’den mutlu ayrılacak diyebiliriz. Dune 2 her bakımdan en iyi bilim kurgu filmlerinden biri olmuş diyebiliriz.

Dune 2 Oyuncuları

Timothée Chalamet - Paul Atreides

Zendaya - Chani

Rebecca Ferguson - Lady Jessica Atreides

Javier Bardem - Stilgar

Stellan Skarsgård - Baron Vladimir Harkonnen

Austin Butler - Feyd-Rautha Harkonnen

Florence Pugh - Prenses Irulan Corrino

Josh Brolin - Gurney Halleck

Dave Bautista - Rabban Harkonnen

Christopher Walken - Shaddam Corrino IV

Léa Seydoux - Lady Margot Fenring

Souheila Yacoub - Shishakli

Stephen McKinley Henderson - Thufir Hawat

Charlotte Rampling - Reverend Mother Mohiam

Anya Taylor-Joy - Alia Atreides

Sharon Duncan-Brewster - Dr. Liet Kynes

Christopher Heyerdahl - Duncan Idaho

Sting - Feyd-Rautha Harkonnen'in babası

Dune'un başrol oyuncusu Timothée Chalamet'i bu evrendeki en önemli karakterdir desek yanılmayız herhalde. 2014'te Interstellar'da gördüğümüz o genç yetenek daha sonra Call Me by Your Name (2017) ve Little Women (2019) gibi filmlerde karşımıza çıktı ve gerçekten yıldızı parladı. Timothée Chalamet, Dune ile şu anda kariyerinin doruk noktasında desek yeridir.

Rebecca Ferguson, Dune'daki Lady Jessica rolüyle oldukça dikkat çekiyor. Hatırlarsanız Mission: Impossible serisinde Ilsa Faust karakteriyle görmüştük onu. Bir de The Greatest Showman (2017) ve Doctor Sleep (2019) filmlerinde unutulmaz performanslar sergilemişti. Ne güzellik ama! Dune'da da çok sert bir karakteri başarıyla canlandırıyor.

Bir diğer dikkat çekici isim ise Zendaya! Daha önce mutlaka bu yüzü görmüşsünüzdür. 1996 doğumlu bu genç yetenek ilk olarak Disney Channel'daki dizilerle tanındı. Sonra Spider-Man filmlerinde ve Euphoria (2019) gibi yapımlarda boy gösterdi. Dune ile birlikte Zendaya ününü katlamaya devam ediyor.

Dune 2 oyuncuları ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizce Dune 2 nasıl olmuş?