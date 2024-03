Dune Oyuncuları Kimdir?

Son yılların en iyi filmlerinden biri olan Dune, 2021 yılına damgasını vurdu. Aklımızı başımızdan alan bu film Denis Villeneuve tarafından yönetildi. Dune’un oyuncu kadrosu ise tam bir yıldızlar geçidi. Pek çok ünlü oyuncunun yer aldığı bu film sırf oyuncu kadrosu için bile izlenir. Bu konu epey bir merak konusu olduğu için biz de sizler için Dune oyuncularını listeledik.

Dune Oyuncuları

Paul Atreides : Timothée Chalamet

: Timothée Chalamet Lady Jessica : Rebecca Ferguson

: Rebecca Ferguson Feyd-Rautha : Zendaya

: Zendaya Leto Atreides : Oscar Isaac

: Oscar Isaac Duncan Idaho : Jason Momoa

: Jason Momoa Stilgar : Javier Bardem

: Javier Bardem Dr. Kynes : Sharon Duncan-Brewster

: Sharon Duncan-Brewster Gurney Halleck : Josh Brolin

: Josh Brolin Thufir Hawat : Stephen McKinley Henderson

: Stephen McKinley Henderson Mentat Piter De Vries : David Dastmalchian

: David Dastmalchian Baron Harkonnen : Stellan Skarsgård

: Stellan Skarsgård Glossu Rabban Harkonnen : Dave Bautista

: Dave Bautista Jamis : Babs Olusanmokun

: Babs Olusanmokun Shadout Mapes : Chang Chen

: Chang Chen Otheym : Rick Famuyiwa

: Rick Famuyiwa Liet-Kynes : Sharon Duncan-Brewster

: Sharon Duncan-Brewster Harah : Stephen McKinley Henderson

: Stephen McKinley Henderson Stilgar'ın Karısı : Vina Sudarsan

: Vina Sudarsan Duncan Idaho'nun Yeğeni: Benjamin Clementine

Bu liste sadece filmin ana karakterlerini ve bazı önemli yardımcı karakterlerini içerir. Filmin tamamında 400'den fazla oyuncu rol almıştır.

Dune 2021’in en iyi filmlerinden biri olarak gösterildi. Hatta en iyi bilim kurgu filmlerinden de biri olan Dune, oyuncuları ile birlikte epey anılan bir film. Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Oscar Isaac, Jason Momoa, Javier Bardem gibi çok ünlü oyuncuların bulunduğu bu filmde adeta yok yok.

Filmin başrolü olan Paul Atreides’i canlandıran Timothée Chalamet 2014 yılında Interstellar filminde rol alarak tanınmaya başladı. Call Me by Your Name (2017) ve Little Women (2019) filmlerindeki rolleriyle de daha çok tanınır oldu. Dune ile birlikte ise şu an kariyerinin zirvesini yaşıyor diyebiliriz.

Lady Jessica’yı canlandıran Rebecca Ferguson ise Mission: Impossible film serisindeki Ilsa Faust rolüyle tanınıyor. The Greatest Showman (2017) ve Doctor Sleep (2019) filmlerinde de rol aldı. Güzelliği ile göz dolduran Rebecca Ferguson, Dune filminde ise oldukça sert bir rolü başarıyla üstlenmiş

Filmdeki en ünlü kişilerden biri olan ve pek çok popüler yapımda görmeye alışkın olduğumuz Zendaya ise Chani rolünü üstlenmiş. 1996 doğumlu Zendaya, Disney Channel dizilerinde rol alarak tanınmaya başladı. Spider-Man filmlerinde ve Euphoria’da (2019) da rol aldı. Dune filmi ile kendini iyice parlatan Zendaya ününe ün katmaya devam ediyor.

