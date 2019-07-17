Gerçek bir kahraman ol ve Evil Lands'te gizlenen canavarlar, ejderhalar ve bosslarla savaş. Heyecanlı bir savaş ve büyü macerası seni bekliyor. Kılıcını, baltanı, yayını veya asanı kap ve karşına çıkan tüm yaratıkları pişman et.

Karakterini seç, görevleri tamamla ve dünyayı asalak mahluklardan temizlemek için diğer oyuncularla işbirliği yap. Büyülü yerleri keşfet, zindandan farksız ormanlarda yağma yap, becerilerinde ustalaş ve en cesur savaşçı ol. Arkadaşlarını davet edip bu maceraya birlikte atılın!

Gökçayır Düzlükleri'nden Gölge Adası'na, karanlıkla savaş görevin sırasında orta dünyanın ayak basmadık yerini bırakma. Zorlu görevler, bu destansı aksiyon oyununu sıradan bir öldür-geliş-biraz daha öldür oyunundan çok daha heyecanlı hale getiriyor. Bu RPG'de, aklını başından alacak konsol benzeri çarpıcı grafiklerle oynayacaksın. Savaşa ara verip ekran görüntüleri albümü yapmaktan kendini alamayacaksın.