Fantasy Legend: War of Contract, hikaye odaklı ilerleyen fantastik rol yapma oyunu olarak iOS platformunda yerini alıyor. Yenilikçi kontrol sistemiyle iPhone’da da iPad’de de keyifli oynanış veren strateji rpg oyununu oynamanızı isterim. Görseller; özellikle de karakterlerin çizimi etkileyici. Oynanış, klasik rpg oyunlarında olduğu gibi ancak ara sahnelerle karşılaşıyorsunuz. Bu türü seviyorsanız, hazır ücretsizken indirin derim.

Dev ejderhalar, akrepler ve cehennemde yaşam süren canlılarla birebir mücadele ettiğiniz oyun, hikayeye bağlı ilerliyor. Diyaloglarla geçen ara sahneleri izleyebildiğiniz gibi es geçip direkt aksiyona girebiliyorsunuz. Yönettiğiniz karakterler; güçlerini dört elementten (ateş, su, rüzgar, toprak) alan özel yeteneklere sahip ve savaştıkça seviye atlayan karakterler.

Fantasy Legend: War of Contract Özellikleri: