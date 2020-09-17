Farmscapes (iOS), bulmacalar içeren çiftlik oyunu. Sosyal ağlarda reklamları karşınıza çıkan bulmacalarla süslü popüler oyunların (Homescapes, Gardenscapes ve diğerleri) geliştiricisi Playrix’in yeni oyunu. İlk olarak iOS platformuna çıkış yapan Farmscapes, adından da tahmin edeceğiniz üzere çiftlik işleri ile meşgul olduğunuz bir mobil oyun ve çeşitli bulmacalarla karşılıyorsunuz. Çiftlik oyunlarını seviyorsanız, Farmscapes’e bayılacaksınız. İndirmesi de oynaması da ücretsiz ve iPhone’da da iPad’de de keyifli oynanış sunuyor.

Farmscapes’de terk edilmiş bir çiftliği cennete dönüştürme çabasında olan Mary’e yardım ediyorsunuz. Son derece neşeli bir kişilik olan eski şehir kızı Mary ile birlikte köyü cennete çevirirken, ara sıra çıkacak aksiliklerde Philip’den yardım alın. Hikaye, iki karakter üzerine gelişse de oyunda ilerledikçe başka karakterlerle de tanışacaksınız. Hayalinizdeki çiftliği kurmanız için her şeye sahipsiniz. Çok sayıda öğe ile dekore edin, bahçenizi büyütün, zeki kedi Edward dahil hayvanlarla ilgilenin. Temiz havanın ve güzel manzaraların tadını çıkarın.

Farmscapes iOS İndir