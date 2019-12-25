Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Fashion Empire, kendi butiğinizi işleterek birbirinden şık kıyafetler tasarlayabileceğiniz ve göz kamaştıran modeller ile çalışarak defilelere katılabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve gerçekçi kıyafetleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, farklı saç ve ten renklerine sahip onlarca güzel modeli giydirerek defilelere katılmak ve kendi tasarladığınız kıyafetleri satışa çıkartarak para kazanmaktır.

Birbirinden güzel onlarca kadının saçlarını ve makyajını yaparak dilediğiniz kıyafetleri giydirebilir ve onları baştan yaratabilirsiniz. Hayalinizdeki moda evini işleterek yüzlerce kıyafet tasarlayabilir ve seviye atladıkça butiğinizdeki ürün çeşitliliğiniz artırabilirsiniz.

Oyunda farklı boy ve ten renklerine sahip onlarca model yer almaktadır. Ayrıca butiğinizde tasarlayabileceğiniz birbirinden güzel yüzlerce elbise ve aksesuar bulunmaktadır. Modellerinize dilediğiniz kıyafeti giydirerek defilelerde boy gösterebilir ve modaya doyabilirsiniz.

Mobil platformda rol oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan Fashion Empire, yeni tasarım kıyafetlerin ve aksesuarların yer aldığı kaliteli bir moda oyunudur.