FIFA Mobile 19, mobil platformda en çok indirilip oynanan futbol oyunu. Gerçekçi oynanış, lisanslı futbolcu ve takımlar, yüksek kalitede grafikler, heyecan verici online oyun modlarını bir arada sunan mobil futbol oyunu FIFA Futbol 19, en iyisi diyebilirim. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz!

PC’de en çok satan futbol oyunu FIFA’nın mobil versiyonu (sürümü) da oldukça başarılı. Hatta mobil futbol oyunları arasında en kaliteli grafik ve seslere, oyuncu animasyonlarına sahip futbol oyunu ve lisanslı takımlarla oynuyorsunuz. FIFA Mobile’ın 2019 sezonunda grafik kalitesi zirveye taşınırken oyun mekanikleri etkileyici seviyeye ulaşmış. Oyuncu hareketleri çok daha gerçekçi, maç atmosferi her zamanki gibi şahane, gol sonrası sevinçlere de yenileri eklenmiş. Oyun modlarının tümü online. Yetenek oyunları, 90 saniye süreli atak ağırlıklı maçlar, Ultimate Team, 8 saatte bir sıfırlanan canlı etkinlikler, gerçek zamanlı PvP, oynanabilir modlar arasında.

FIFA Mobile 19 da Türkçe dil desteğiyle geliyor. Menüler Türkçe olduğundan her modu keyif alarak oynuyorsunuz. Unutmadan, oyunu oynayabilmeniz için internet bağlantınızın sürekli açık olması gerekiyor.

FIFA Mobile 19 Özellikleri: