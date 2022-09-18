Geçmişten Günümüze FIFA'nın Evrimi

Birçok kişi FIFA ve PES oyunları arasında sürekli bir rekabete girmektedir. Kimileri FIFA oyununun PES oyunundan daha iyi olduğunu düşünse de kimileri ise tam tersini düşünmekte, aslında bu oldukça öznel bir düşünce olduğu için FIFA'nın mı yoksa PES'in mi daha iyi olduğunu bilemeyiz. Ancak, şunu söyleyebiliriz ki FIFA futbol oyunları arasında efsanedir. Geçmişten bugüne FIFA oyunları nelerdi merak ediyorsanız gelin birlikte bakalım.

Geçmişten Bugüne FIFA Oyunları

FIFA 94

FIFA 95

FIFA 96

FIFA 97

FIFA 98

FIFA 99

FIFA 2000

FIFA 2001

FIFA 2002

FIFA 2003

FIFA 2004

FIFA 2005

FIFA 06

FIFA 07

FIFA 08

FIFA 09

FIFA 10

FIFA 11

FIFA 12

FIFA 13

FIFA 14

FIFA 15

FIFA 16

FIFA 17

FIFA 18

FIFA 19

FIFA 20

FIFA 21

FIFA 22

FIFA 23

FIFA 94

Futbol oyunu efsanesi ilk ortaya çıkışı 1994 yılında olmuştu. Daha önce farklı bir ismi olan FIFA 94 oyunu, sadece milli takımlardan oluşan gruplardan yer alıyordu. Normal takımlar ise mâlesef FIFA 94'te yoktu.

FIFA 95

Efsanevi futbol oyunu FIFA 95'i çıkardığında bu sefer oyuna diğer ligleri de dahil etmişti. Ancak oyunculara para vermemek için oyuncuların isminde değişikliklere gitmişti. Toplam 8 lig oyuna dahil edilmiş ve mücadele daha da heyecanlı hale gelmiştir.

FIFA 96

FIFA oyunu 96 serisi ile çok büyük değişikliklere gidilmiş stadyum sesleri ve oyuncu isimleri bu sefer oyuna eklenmiş ve görünümde değişikliklere gidilmişti. Bu durum oyuncuların FIFA sevgisini daha da arttırmıştı.

FIFA 97

Efsanevi futbol oyunu FIFA 97 bu sefer oyunun içinde salon futbolunu da bulundurarak yeni bir değişikliğe gitmişti. Öyle ki bu olay ilerleyen yıllarda birçok farklı modun FIFA oyununa ekleneceğini belirtisiydi.

FIFA 98

FIFA 98, çok farklı bir yere giderek bu sefer oyunda oyuncuların saha girişlerinin ve pozisyon tekrarlarını gösteren bölümler eklemişti.

FIFA 99

Maç sırasında değişen hava olayları ve pozisyonlarda olan faullerin oyuna eklenmesi FIFA'yı oyunculara daha çok sevdiriyordu.

FIFA 2000

Yeni bir yüzyılın başlangıcında FIFA 2000 ortaya çıktı ancak sanılanın aksine FIFA 2000 o kadar da yenilik getirmedi ve birçok oyuncu FIFA'nın biteceğine düşünmüştü.

FIFA 2001

FIFA 2001 geçmişte yaptığı hatayı anlayarak oyun grafiklerini yenilemiş ve ilk defa Türkiye ligi FIFA'ya eklenmiş oldu.

FIFA 2002

Futbol oyununda ve FPS oyununda bulunan bar sistemi ilk kez FIFA'da da kullanılmıştır. Bu sayede oyuncular şut ve pasa ne kadar basacaklarını görebiliyordu.

FIFA 2003

FIFA bu oyuna bir yenilik daha getirerek eski Galatasaray Stadyumu Ali Sami Yen'in bu oyuna dahil etmişti. Ayrıca oyuncu yüzleri gibi birçok detay net bir şekilde o yıllarda kendini oyunda belirtiyordu.

FIFA 2004

FIFA 2004'te sanılanın aksine o kadar yeni bir yenilik yoktu. Sadece ligler oyuna dahil edilmişti ve FIFA tekrar oyuncular tarafından eleştirilmeye başlandı.

FIFA 2005

Artık FIFA yavaş yavaş oyuncu yüzlerini gerçekten de göstermeye başlamış ve oyuna multiplayer modu ile kariyer modunu da dahil etmişti.

FIFA 06

FIFA 06 yeniliğe giderek Fenerbahçe takımını oyunu eklemiş, bu durum Galatasaray'dan sonra ikinci Türk takımı olarak tarihe geçmiştir. Oyunda değişen hava koşulları ve grafikler oldukça başarılı bir performans gösteriyordu.

FIFA 07

FIFA 2007 birçok kişi tarafından sevilmiyordu. Ancak, Türkiye için bir yenilik vardı o da tüm Süper Lig'in FIFA 2007'ye eklenmesiydi.

FIFA 08

FIFA düşüşe geçtikten sonra diğer yıllarda olduğu gibi yeni bir özellik oyuna getirmiş ve artık oyuncular tek bir karakteri kontrol edebiliyordu.

FIFA 09

FIFA 2009 serisinde Ronaldinho, Rooney’i üst üstte kapak fotoğraflarında kullanmıştır.

FIFA 10

FIFA 2010 oyunu tam tamına 30 lig ve 50 stadyuma mevcuttu ve artık FIFA oyuncuları oyundaki karakterleri daha iyi bir şekilde kontrol edebiliyordu.

FIFA 11

Birçok oyuncu bu sefer kalecilerin de kariyer yapma seçeneğini görmüş ve beğenmişti.

FIFA 12

FIFA 2012 ise kapağında yedinci defa Rooney’i bulunduruyordu. Bu yıllardan itibaren artık FIFA oldukça gelişmiş ve gerçekçi görüntüler yakalamayı başara biliyordu.

FIFA 13

FIFA 2013 ilk defa kapağında dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Messi'yi kullandı. Ancak, Türkiye'deki takımlardan sadece Galatasaray bulunmakta ve son olarak ise milli takım bulunmaktaydı. Fenerbahçe ve diğer takımların neden FIFA 13'de bulunmadığı tartışma konusu olmuştu.

FIFA 14

FIFA 2014 bu oyununda birçok yenilik bulundurdu. Oyun grafik açısından yeniliğe gitmişti.

FIFA 15

FIFA'nın en büyük rakiplerinden olan PES oyununda da bulunuan My Club özelliği bu oyunu eklenmişti. Bu sayede kendi takımınızı çok daha geliştirebilir ve efsanevi futbolcuları kadronuza katabilirsiniz.

FIFA 16

FIFA oyununda en büyük değişiklik bu yıl da yapılmıştı. Oyuna kadın futbolcular da dahil edilmiş ve bu sayede oyun dünyası yeni bir çağa geçecekti, oyun menüsünde ayrıca Türkçe dil desteği de bulunmaktaydı.

FIFA 17

Oyun kapağında bu sefer çok farklı bir oyuncu bulunmaktaydı. Bu oyuncu ise Borussia Dortmund oyuncusuydu. FIFA 2017 yani FIFA 17 oyun motorunu değiştirmişti ve tabi ki grafiklerin yenilendiğini de söylememek olmaz.

FIFA 18

Bu oyununda 12 ülkeden 52 lisanslı stadyum bulunmakta ve güçlü bir oyun motoru kullanılmaktaydı. Oyunun kapağında dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo bulunuyordu.

FIFA 19

Oyun kapağında Cristiano Ronaldo'nun yanında bir de artık genç futbolcu Neymar bulunuyor, Şampiyonlar Ligi'nde maçlar yapabiliyordunuz.

FIFA 20

FIFA 2020 2019'un son aylarında çıkmış ve sokak futboluna benzer bir mod oyuna eklenmişti. Ayrıca Türkiye'deki ligler bu oyunda bulunmaktaydı.

FIFA 21

Bu Oyunda FIFA 2020 de bulunan sokak futbolundaki ligler arttırılmış ve kariyer modu geliştirilmişti.

FIFA 22

FIFA serisinin son oyunu olan FIFA 2022 oyunun kariyer modunda değişikliklere gitmiş ve sıfırdan oluşturduğunuz bir takımla maçlara çıkabilmekteydiniz. Birçok platformda bulunan FIFA 2022, tek oyunculu ve çok oyunculu olarak oynanmakta. Ayrıca online modu bulunmaktadır.

FIFA 23

30 Eylül tarihinde piyasaya sürülmesi beklenen FIFA 2023, FIFA'nın şimdiye kadar ürettiği en iyi FIFA oyunu olması beklenmekte.

Bu içeriğimizde geçmişten günümüze FIFA oyunlarının evrimini inceledik. Sizler FIFA’yı mı daha iyi buluyorsunuz yoksa PES'imi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım Ayrıca geçmişten günümüze GTA oyunlarının evrimini merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz