FIFA 23 Sonunda Çıktı! İşte Tüm Yenilikler

EA Games'in en başarılı serilerinden olan FIFA, her sene binlerce kopya satmaya devam ediyor. Bu senenin merakla beklenen yeni oyunu FIFA 23, 1 Ekim itibarıyla tüm kullanıcılar için açıldı.

Bu sene pek çok yeni özelliğin bulunduğu FIFA 23, ön sipariş veren kullanıcılar için 3 gün önce oynanabilir hale gelmişti. Bugün ise saat 24:00'dan sonra yani 1 Ekim'in erken dakikalarında oyun tüm platformlarda çıktı.

FIFA 23 Yenilikleri

Her sene üzerine katarak ilerlemeye devam eden FIFA serisi, oyunseverleri mutlu etmeyi başarıyor. Bu sene çıkan FIFA 23'te de fizik motorundan görüntü kalitesine kadar pek çok iyileştirme bulunuyor.

En başta tahmin edebileceğiniz üzere FIFA 23'teki tüm kadrolar ekim ayı için güncel hale getirildi. Bu sene FIFA'da bulunan en büyük değişiklerden biri de kadınlar kulüp futbolunun eklenmesi oldu. Aynı zamanda bu senenin en büyük spor etkinliği olan FIFA Dünya Kupası'nın da oyunda olacağı duyuruldu.

Öte yandan önceki oyunlarda rastlanan çoğu hata FIFA 23 ile birlikte tarihe karıştı. Çünkü iki kat daha gerçekçi maç atmosferi yaratmak isteyen EA Games, FIFA 23'e 6.000'den fazla futbol animasyonu ekledi. FIFA 23 yenilikleri arasında bulunan çapraz oynama imkanı da platformlar arasındaki bariyerleri kaldırdı. Artık FIFA serisi tarihinde ilk defa PlayStation, PC, Xbox ve diğer tüm platformlardaki oyuncular tek bir ortamda oynama şansına erişti. Yeni oyunlar birlikte kariyer modunda sevdiğiniz teknik direktörü seçmek mümkün hale geldi.

FIFA 23 Fiyatı

FIFA 23 Standard Edition FIFA 23 Ultimate Edition Xbox Series X/S/ Xbox One 699 TL 899TL PlayStation 4/5 800 TL 1000 TL PC 699 TL 899 TL

FIFA 23 Game Pass'te Var Mı?

FIFA 23'ün çıkmasının ardından birçok kullanıcı "FIFA 23 Game Pass'te var mı?" sorusuna cevap aradı. Yüzlerce oyunu çok uygun fiyata oynamanızı sağlayan Xbox Game Pass, EA Games ile yaptığı anlaşma çerçevesinde EA Play hizmetini de abonelik içerisinde sunuyor. Bu sayede FIFA gibi oyunlar ücretsiz olarak oynanabiliyor. Şu an Game Pass'te FIFA 22 bulunuyor. Fakat FIFA 23, şimdilik Game Pass'e gelmeyecek. Game Pass kullanıcılarının FIFA 23'ü ücretsiz oynamak için birkaç ay daha beklemesi gerekiyor.