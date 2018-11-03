Find Differences: Detective, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunudur. İki resim arasındaki farkı bularak ilerlediğiniz bir oyun olan Find Differences: Detective ile birbirinden zorlu vakaları açığa çıkarıyorsunuz. Binden fazla farklı türde bulmacaya sahip olan oyunda 20 farklı vakayı da gün yüzüne çıkarmanız gerekiyor. Eğlenceli bir deneyim yaşayabileceğinizi söyleyebileceğim oyunda zor vakaları aydınlatmak için mücadele ediyorsunuz. Kendine özgü bir oynanışa sahip olan oyunda renkli grafikler bulunuyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda sınırlı süre içerisinde farklı nesneleri bulmanız gerekiyor. Elinizi çabuk tutmanız gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız Find Differences: Detective sizleri bekliyor. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Find Differences: Detective oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.