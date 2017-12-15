FingerTrainer, görsel açıdan zayıf olmasına karşın iPhone ve iPad’de oynadığım en zevkli spor oyunu. Parmakları seri şekilde kullanarak ağırlık kaldırmaya dayalı oyunda refleks, sabır ve odaklanmada ne kadar iyi olduğunuz ölçülüyor. Spor oyunlarını seviyorsanız şiddetle tavsiye ederim. Hem ücretsiz ve de ufak boyutlu!

iOS platformunda reflekslere dayalı spor oyunu olarak karşımıza çıkan FingerTrainer’da fitness salonlarında muhtemelen rastlamadığınız bir hareketi yapmanız isteniyor. Sadece parmaklarınızla kilolarca ağırlıkta halterleri kaldırmaya çalışıyorsunuz. Halteri kaldırıp düz pozisyonda tutmak bir yana çizginin üzerinde dengede kalmayı başarmak oldukça güç. Seviye atladıkça haltere eklenen kilolar da zorluk seviyesini tepe noktaya taşıyor.