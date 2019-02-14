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Fire Gun 1.0 (ios)
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  4. Fire Gun - iOS için Arcade Oyunu

Fire Gun

1.0
ios
Fire Gun
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi -

Harika deneyim sunan bir beceri oyunu

Fire Gun, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir mobil beceri oyunu olarak ön plana çıkıyor. Blokları kırarak ilerlediğiniz oyunda yüksek puanlara ulaşmak için mücadele ediyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz eşsiz bir beceri oyunu olan Fire Gun, düz bir yolda ilerleyerek blokları kırmaya çalıştığınız bir oyundur. Farklı silahları ve karakterleri kullanabileceğiniz oyunda en uzun mesafeye ulaşmak için mücadele ediyorsunuz. Arkadaşlarınızda da meydan okuyabileceğinizi düşündüğüm oyunda hoş animasyonlar ve kaliteli görseller yer alıyor. Sürükleyici atmosferi ve basit kontrolleriyle mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Bu tarz oyunları seviyorsanız Fire Gun sizleri bekliyor. Sıradan blok kırma oyunlarından farklı bir kurguyla ön plana çıkan oyunda çok eğlenebileceğinizi de söyleyebilirim.

Fire Gun oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

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