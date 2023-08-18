Headshot Attıran Free Fire Hassasiyet Ayarları

Free Fire hassasiyet ayarları ile daha profesyonel atışlar yapmak, headshot atmayı kolaylaştırmak istemez misiniz? Bu oyunu oynamak oldukça eğlencelidir ancak başarı elde etmek istiyorsanız daha çok çaba sarf etmek zorundasınız. Hassasiyet ayarını iyi yapmak ise size bir avantaj olarak geri döner.

Düşmanların geldiği yöne ani bir dönüş yapmak ve onlara hızlı ve doğru bir şekilde nişan alıp ateş etmek için doğru hassasiyet ayarlarını yaptığınızdan emin olmalısınız.

Peki, battle royale oyunları arasında yer alan Free Fire'da headshot atmak için hassasiyet ayarlarını nasıl yapmak gerekir? Bu rehberde tam da bu sorunuza cevap vereceğiz.

Free Fire Hassasiyet Ayarları Nasıl Olmalı?

İnternette birçok hassasiyet ayarı olsa da en iyi ayarları bulmak fazlasıyla zamanınızı alabilir ancak peş peşe sıralayacağımız yakın ve uzun mesafe için farklı hassasiyet ayarları sayesinde battle royale oyununda tozu dumana katmaya başlayabilirsiniz.

Yakın Mesafe İçin En İyi Hassasiyet Ayarları

General : 90 to 100

: 90 to 100 Red Dot : 90

: 90 2X Scope : 85

: 85 4X Scope : 70-80

: 70-80 Sniper Scope : 58-60

: 58-60 Free Look: 67

Uzun Mesafe İçin En İyi Hassasiyet Ayarları

General : 100

: 100 Red Dot : 80

: 80 2X Scope : 70

: 70 4X Scope : 60

: 60 Sniper Scope : 52

: 52 Free Look: 58

Free Fire'da Hassasiyet Ayarları Nasıl Değiştirilir?

Free Fire oyununa girin.

Ayarlar sayfasını görüntüleyin.

"Sensitivity" yani "Hassasiyet" kategorisini açın.

Ayarları değiştirin.

Oyundaki Free Fire Max hassasiyet ayarlarını değiştirmek için Android işletim sistemli akıllı telefonunuzda ya da iPhone'unuzda Free Fire Max oyununu açın. Daha sonra ekranın sağ üst köşesindeki dişli çark simgesine basarak ayarları açın.

Sol kısımdan "Settings" yani "Ayarlar" seçeneğine basın. "Sensitivity" yani "Hassasiyet" kategorisini görüntüleyin. Yukarıda yer alan ayarlardan kendinize göre olanı bulup varsayılan ayarlar üzerinde gerekli değişiklikleri yapın.

İşiniz bittiğinde "X" simgesine basın. Ayarlar otomatik olarak uygulanacaktır. Bu işlem sırasında eğer bir hata yaparsanız endişelenmenize gerek yok, sadece bir dokunuşla varsayılan ayarlara dönebilirsiniz. Bunun için ayarlara girin, "Settings" bölümüne girin ve "Reset" butonuna basın. Bu adımların sonunda hassasiyet ayarlarınız varsayılan ayarlara döndürülecektir.

En iyi ayarlara sahip olmak için elbette ki deneme ve yanılma yöntemine de başvurmanız önerilir çünkü en doğru hassasiyet ayarı tamamen oyuncunun kendisini en rahat hissettiği ayardır.

Bu yazıda Free Fire'da hasasiyet ayarları ile ilgili merak edilen bazı soruları yanıtladık. Peki, siz hangi ayarları tercih ediyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.