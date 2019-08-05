First Summoner

Denemelerinize başlayın ve karanlıkla yüzleşin! Karanlık anlaşma eşsiz bir güç veriyor ve ruhun küllere yakılıncaya kadar savaş devam edecek.

Artık otomatik savaş yok: Taktiklerin derinliğini hissedin. 150'den fazla hikayesi olan bir kahramanın destansı öyküsü! Muazzam karanlık fantazi hikayesini yaşayın ve sınırlarınızı neredeyse imkansız seviyelerle test edin. Eşsiz beceri kombinasyonları ile savaş alanına sahip olun.

Destenin kendisi çeşitli çağrı kartlarından ve yazım kartlarından oluşabilir ve kazanmanın en önemli anahtarı, verilen senaryo için en iyi desteyi çözümlemektir.

PVP'deki yeteneklerinizi kanıtlayın. Düşmanlarını ezmek için nihai stratejiyi tasarla. Dünyanın sonunda karanlığın gücü ile yüz yüze gel: Karanlığı fethetmenin zamanı gelmedi mi?



