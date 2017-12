iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Fishing Hook: Bass Tournament mobil oyunu, balık avlamanın her aşamasınız ve hazzını tecrübe edebileceğiniz gerçek bir balıkçılık deneyimi sunan keyifli bir mobil oyundur.

Fishing Hook: Bass Tournament mobil oyununda kontrollerin kolaylığı sizlere cazip ve huzurlu bir oyun oynayacağınızı müjdeliyor. Oyunda ilk etapta sponsorluk anlaşmanızı yapmanız ve ekipmanlarınızı tamamlamanız gerekiyor. Daha sonra çeşitli lokasyonlarda avlanmaya başlayacaksınız.

Oldukça gerçekçi sahnelerle oluşturulmuş Fishing Hook: Bass Tournament mobil oyununda balıkçılık macerası her an elinizin altında olacak. Oyunda her aşama aslına uygun dizayn edilmiş durumda. İlk etapta çubuk oltanızı suya savuracak ve beklemeye başlayacaksınız. Balık yeme geldiğinde ise karşınıza oltanın makarası çıkacak. Bu olduğunda hızlı davranıp gösterilen yönlere doğru makarayı çevirmeye başlayın. Sonunda zafer sizin olacak ve avınızı elinize alacaksınız.

Tuttuğunuz balığa göre puanlar kazanacak ve bu puanlarla da daha üstün oltaları ve uygun yemleri alabileceksiniz. Daha iyi ekipmanlarla daha büyük avların peşine düşebilirsiniz. Gerçek bir balıkçılık deneyimi sunan Fishing Hook: Bass Tournament mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen avlanmaya başlayabilirsiniz.