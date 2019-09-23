Hokuto Shinke, bir zamanlar varolan en ölümcül dövüş sanatı olarak korkulduğunda sırlarının kaybolduğuna inanılıyordu. Hokuto Shinken'in efsanelerini kurtarmak size kalmış. Uluslararası üne sahip “Fist of the North Star” mobil oyunu ilk kez oyunculara sunuluyor.

İlk bölümden itibaren özenle ayrıntılı olarak orijinal en çok satan manga hikayesini yeniden yaratıldı. İster yeni ister eski bir hayranı olun, hikayeyi daha önce hiç olmadığı gibi deneyimlemek için bir yol sunuluyor. Sadece Hokuto ve Nanto okullarından ünlü savaşçılar olarak değil, daha pek çok popüler karakter olarak da oyna.

Kendi orjinal rüya savaşçı ekibinizi kullanarak mangadaki en güçlü rakiplerden bazılarını alın. Efsanevi savaşçıları yeniden güçlendirebilir ve Hokuto Shinken sanatında ustalaşabilirsiniz!