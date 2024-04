En İyi Harrison Ford Filmleri

Canlandırdığı ikonik karakterler ile zihnimize kazınmış olan ünlü oyuncu Harrison Ford, Han Solo ve Indiana Jones gibi sinema tarihinin unutulmaz karakterlerin yüzü olmuştur. Usta oyuncu kariyeri boyunca pek çok filmde rol almıştır. Bazıları unutulup gitse de pek çoğu tekrar tekrar izlenecek kadar kıymetlidir. Biz de bu yazımızda sizlere en iyi Harrison Ford filmlerinden bahsedeceğiz.

1942 Chicago doğulmul olan Harrison Ford, genç yaşında küçük roller alarak kariyerine başladı. Malum olduğu üzere ilk Star Wars filmi ile dünyaca ünlü bir oyuncu haline gelen Harrison Ford, kariyeri boyunca son derece ikonik rollerde yer aldı. İşte sizler için hazırladığımız en iyi Harrison Ford filmleri listesi:

Harrison Ford Filmlerinden En İyileri

Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977)

Raiders of the Lost Ark (1981)

Blade Runner (1982)

Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

The Fugitive (1993)

Clear and Present Danger (1994)

What Lies Beneath (2000)

Star Wars: The Force Awakens (2015)

Blade Runner 2049 (2017)

Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977)

Şüphesiz Harrison Ford’u Harrison Ford yapan film olan Star Wars: Episode IV - A New Hope, dünya çapında beklenmedik bir başarıya imza attı. Han Solo rolü ile tanınan Harrison Ford karizması ve oyunculu ile göz doldurdu. Galaktik İmparatorluğa karşı direnişin başlangıcını anlatan bu film daha sonradan çok büyüdü ve bugünkü dillere destan Star Wars serisini oluşturdu.

Tür : Macera, Fantastik

: Macera, Fantastik Oyuncular : Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher

: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher IMDB Puanı: 8.6

Raiders of the Lost Ark (1981)

En iyi Steven Spielberg filmlerinden biri olan Raiders of the Lost Ark, meşhur Indiana Jones film serisinin ilkidir. Bir arkeolog ve maceracı Indiana Jones, Nazi'lerin eline geçmeden önce Kutsal Sandığı bulmak için aksiyon dolu bir maceraya atılır. Pek çok açıdan benzersiz bir film olan Raiders of the Lost Ark hiç şüphesiz en iyi Harrison Ford filmlerinden biridir.

Tür : Aksiyon, Macera

: Aksiyon, Macera Oyuncular : Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman

: Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman IMDB Puanı: 8.4

Blade Runner (1982)

Han Solo ve Indiana Jones gibi çok büyük iki rolün altından ustaca kalkan Harrison Ford 1982 yılında kült bir işe imza atıyor. Ridley Scott'ın yönettiği bu distopik bilim kurgu filminde Harrison Ford, kaçak replicantları avlayan emekli bir polis memuru olan Rick Deckard'ı canlandırıyor.

Filmin her anına çok yakışan Harrison Ford muhteşem bir oyunculuk sergiliyor. Bilim kurgu klasikleri arasına adını neon harflerle yazdıran Blade Runner tekrar tekrar açıp izlenebilecek zamansız bir yapım.

Tür : Bilim Kurgu, Drama

: Bilim Kurgu, Drama Oyuncular : Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young

: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young IMDB Puanı: 8.1

Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

Serinin üçüncü filmi olan Indiana Jones and the Last Crusade, ikinci film ile düşüşe geçen seriyi tekrardan toparlayan yapım oluyor. Indiana Jones'un babası ile ilişkisini anlatan bu film epey beğenildi. Baba-oğul dinamiklerine dikkat çeken Indiana Jones and the Last Crusade bu özelliği ile akıllarda kaldı.

Tür : Aksiyon, Macera

: Aksiyon, Macera Oyuncular : Harrison Ford, Sean Connery, Alison Doody

: Harrison Ford, Sean Connery, Alison Doody IMDB Puanı: 8.2

The Fugitive (1993)

Bu filmde Harrison Ford karısının cinayeti ile suçlanan bir adamdır. Dr. Richard Kimble ismindeki bu adam haksız yere suçlanmıştır. Bir yandan polislerden kaçarken bir yandan da karısının gerçek katilini arayan Dr. Richard Kimble’ı aksiyon ve gerilim dolu bir dizi olay bekliyor.

Tür : Aksiyon, Gerilim

: Aksiyon, Gerilim Oyuncular : Harrison Ford, Tommy Lee Jones, Sela Ward

: Harrison Ford, Tommy Lee Jones, Sela Ward IMDB Puanı: 7.8

Clear and Present Danger (1994)

Tom Clancy'nin romanından uyarlanan bu filmde CIA Analisti Jack Ryan Kolombiya'daki uyuşturucu kartellerine karşı gizli bir savaşın içinde kendisini bulur. Bu sırada hükümet içindeki yozlaşmayı keşfeden Jack Ryan büyük bir dramın ve gerilimin içine sürüklenir.

Tür : Aksiyon, Drama, Gerilim

: Aksiyon, Drama, Gerilim Oyuncular : Harrison Ford, Willem Dafoe, Anne Archer

: Harrison Ford, Willem Dafoe, Anne Archer IMDB Puanı: 6.9

What Lies Beneath (2000)

Harrison Ford ve Michelle Pfeiffer’ın evli bir çifti canlandırdığı bu filmde doğaüstü birtakım olaylar gelişir. Bu çift evlerindeki paranormal olayları araştırırken kendi ilişkilerindeki karanlık sırları da keşfederler. Harrison Ford filmleri içerisindeki farklı bir yapım olan What Lies Beneath sırf bu ikiliyi aynı ekranda görmek için bile izlenir.

Tür : Drama, Korku, Gerilim

: Drama, Korku, Gerilim Oyuncular : Harrison Ford, Michelle Pfeiffer

: Harrison Ford, Michelle Pfeiffer IMDB Puanı: 6.6

Star Wars: The Force Awakens (2015)

Han Solo geri dönüyor! En iyi Harrison Ford filmleri genellikle Star Wars, Indiana Jones ve Blade Runner filmlerinden oluşuyor desek haksız sayılmayız herhalde. Orijinal üçlemeden otuz yıl sonra geçen bu filmde Han Solo yeniden izleyiciyle buluşuyor. Filmin en önemli olaylarından biri budur diyebiliriz.

Han Solo bu filmde daha yaşlı, daha yorgun ama hala çekici ve kurnaz bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Han Solo ve Harrison Ford hayranlarının bayılacağı bir film olan Star Wars: The Force Awakens, ünlü oyuncunun kariyeri için önemli bir yapım.

Tür : Aksiyon, Macera,

: Aksiyon, Macera, Oyuncular : Daisy Ridley, John Boyega, Harrison Ford

: Daisy Ridley, John Boyega, Harrison Ford IMDB Puanı: 7.8

Blade Runner 2049 (2017)

Star Wars: The Force Awakens’tan sonra bu sefer de Harrison Ford, Rick Deckard karakteriyle Blade Runner dünyasında yeniden karşımıza çıkıyor. Bu sefer yeni bir replicant avcısı olan Officer K (Ryan Gosling) tarafından bulunan Rick Deckard eski sırları açığa çıkarıyor.

En iyi devam filmlerinden biri olan Blade Runner 2049 her bakımdan muhteşem bir filmdi. Yönetmenlik, oyunculuk, hikaye, atmosfer ve görüntü bakımından eşi benzeri bulunmayan bu film hiç şüphesiz en iyi Harrison Ford filmlerinden bir tanesi.

Tür: Bilim Kurgu, Drama

Oyuncular : Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas

: Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas IMDB Puanı: 8.0

En iyi Harrison Ford filmleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin bu listedeki favori filminiz hangisi? Ünlü oyuncuyu ileride hangi yapımlarda görmek isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.