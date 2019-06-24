Engellerle dolu parkurlarda ilerleyerek yarışları tamamlamaya çalışacağımız Fit the Fat 3 adlı oyun ile bizleri hem adrenalin hem de eğlence dolu anlar bekliyor.

Android ve İOS platformunda tamamen ücretsiz olarak yayınlanan Fit the Fat 3 mobil bir simülasyon oyunudur. Rengarenk yapısı ile hızla kitlesini artırmaya devam eden yapım iki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor.

Five Bits Inc tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak mobil oyunculara sunulan yapımda benzersiz çok sayıda karakterde yer alıyor. Erkek ve dişi karakterlerin yer aldığı oyunda dilediğimiz karakteri seçerek parkurlarda koşacak, karşımıza çıkan içerikleri toplarak yarışı birinci bitirmeye çalışacağız. Aksiyon ve gerilimden uzak bir atmosfere sahip olan yapımda keyifli anlar geçireceğiz.

Oyunun içerisindeki renkli yapıda her kesimden oyuncuya ulaşarak beğeniler kazanacak.