Strateji oyunları arasında deniz savaşlarının en başarılı oyunu olarak adından söz ettiren Fleet Combat 2 aksiyon yüklü oynanışı ile oyuncuları tatmin etmeye devam ediyor.

Mobil platformda oyunculara en gerçekçi ve en çağdaş deniz savaşlarını deneyimleme fırsatı veren Fleet Combat 2’de 90 farklı silah modeli, 5 farklı okyanus, 60 farklı savaş ve daha fazlası oyunculara sunuluyor.

50 farklı savaş gemisi ile oyuncular hem saldırı hem de savunma stratejileri yapabilecekleri oyun içerisinde adeta aksiyona doyacaklar.

Ayrıntılı savaş sahnelerinin de yer aldığı oyun da savaş aktörleri oldukça çok olacak. Savaşlar hiç olmadığı kadar gerçekçi ve başarılı bir şekilde oyunculara gösterilecek. Farklı silah ve gemi modellerinin kilitli olduğu oyunda, başarılı savaşlar yaparak bu kilitleri açabilecek ve kullanabileceğiz.

100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen başarılı yapım şuana kadar aldığı incelemelerde başarısını da gözler önüne serdi.