Yüz binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak sunulan Food Evolution-Clicker Game, yeni hazır gıda ürünleri oluşturabileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyun olarak dikkat çekiyor.

Etkileyici grafik tasarımı ve keyif verici müzikleri ile farklı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, hamburger ve benzeri hazır yiyecekleri mutasyona uğratmak ve yeni yiyecekler oluşturmaktır. Toplamda 4 farklı evrim aşaması yer almaktadır. Yiyecekleri bu aşamalardan geçirerek, onlara farklı görünümler ve tatlar kazandırabilirsiniz. Böylece bol miktarda para kazanabilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Oyun içerisinde birbirinden eğlenceli onlarca farklı bölüm yer almaktadır. Sizden istenilenleri doğru bir şekilde uygulayarak para biriktirebilir ve diğer bölümleri aktifleştirebilirsiniz. Evrim ve mutasyon konulu bu oyun ile farklı bir deneyim sizleri bekliyor.

Android ve İOS sürümleri ile her iki platformdan da kolaylıkla ulaşabileceğiniz Food Evolution-Clicker Game, geniş oyuncu kitlesi ve farklı tasarımı ile dikkat çekmektedir. Can sıkıcı reklamlara maruz kalmadan, aralıksız oynayabileceğiniz bu oyun ile günün stresini atarak rahatlayabilirsiniz.