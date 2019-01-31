Fuzion ile portrelerinizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? Daha önceden çifte pozlama ile karşılaşmış olabilirsiniz, bunlar etkileyici sanat oluşturmak için diğer görüntülerle harmanlanmış portrelerdir. İşte Fuzion programıyla çifte pozlamayı kolayca yapabilir ve modern fotoğraflar oluşturabilirsiniz.

Fuzion'un efekt özelliğinden önce çifte pozlama uzun ve sıkıcı düzenleme ve rötuşlama çalışması anlamına geliyordu, ancak Fuzion ile aynı efektleri ve daha fazlasını kolaylıkla elde edebilirsiniz. Uygulamadaki özçekimleri ve portreleri yakalayın veya mevcut portre modundaki fotoğrafları kullanın. Yüzünüzü harmanlamak için üst düzey fotoğrafçılar tarafından nefes kesen çeşitli görüntüler arasından seçim yapın.

Fotoğraflarınıza filtreler, hafif veya toz kaplamalar ekleyin ve her şeyi özelleştirin. Sanatsal fotoğraflarınızı dünyayla paylaşın ve arkadaşlarınızdan öne çıkın.