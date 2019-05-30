Birçok restoranda indirimli olarak ağırlanmak istiyorsanız, iOS işletim sistemli cihazlarınıza GastroClub uygulamasını indirebilirsiniz.

Ailenizle ve sevdiklerinizle gideceğiniz restoranlarda veya beach club’larda avantajlı fiyatlardan yararlanabilmenizi sağlayan GastroClub, 6 ilde 700’den fazla seçkin restoranda hizmet sunuyor. Satın alacağınız aylık veya yıllık üyelik sayesinde oldukça avantajlı fiyatlardan yararlanabileceğiniz GastroClub uygulaması, masanın tüm hesabına indirim oranı uygulayarak sevdiklerinizin de bu avantajdan faydalanmasına öncülük ediyor.

Özel günlerde veya diğer günlerde gitmek isteyeceğiniz restoranları arama bölümünden bulabilmenizi sağlayan GastroClub uygulamasında şehir, semt ve mutfak türü seçimleri yaparak restoranları listeleyebiliyorsunuz. Restoranların detaylı bilgileri, telefon numarası ve konumu gibi bilgileri de görüntüleyebileceğiniz uygulamada, mekan fotoğraflarını da inceleyebilirsiniz. Eğer siz de restoranlardan indirimli olarak yararlanmak istiyorsanız, GastroClub uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri