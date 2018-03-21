Giants War, devlerin savaşı üzerine kurulu fantastik rol yapma oyunu. Mobil platformda milyonlarca indirmeye ulaşan rpg oyunların geliştiricisi GAMEVIL’ın olmasıyla öne çıkan yapımda kötü güçleri de olan karakterlerden minik bir ordu kurup birebir online savaşlara giriyoruz.

Yan kamera bakış açısından oynanan rpg oyununda hızlı oynanış hakim. Güçlü karakterler arasından favori üçünü seçip arenaya çıkıyoruz. Mücadelemiz sadece 01:30 dakika sürüyor. Savaş esnasında karakterlerimizi seçmek dışında bir şey yapmıyoruz. Belli aralıklarla açılan karakterler kart formunda; dolayısıyla dokunmamız yeterli oluyor. Dilersek otomatik dövüş butonuna basıp sadece mücadeleyi izleyebiliyoruz. Savaş sonunda mücadele eden üç karakter de seviye atlıyor. Kazandığımız puanları karakterlerimizi geliştirmek, silahlarını yenilemek, evrimleştirmek, yeni karakterler almak için kullanabildiğimiz gibi bulunduğumuz yeri geliştirmek için de kullanabiliyoruz.

Giants War Özellikleri: