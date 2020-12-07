Google uygulaması, mobilde aramanın en iyi yoludur. Google mobil uygulaması sizin için önemli olan şeylerden her zaman haberdar olmanızı sağlar. iOS 14 için oluşturulmuş Google ana ekran widget’ı (araç takımı) ile Google Aramalar’a hızlı erişim elde edin. Keşfet ile hızlı yanıtlar bulun, ilgi alanlarınızı keşfedin ve güncellemeleri alın. Google uygulamasını ne kadar çok kullanırsanız o kadar iyi hale gelir. Google mobil uygulamasını iOS cihazınıza yüklemek için yukarıdaki Google İndir butonuna dokunmanız yeterlidir; App Store üzerinden ücretsiz ve güvenle indirebilirsiniz.

Google İndir Mobil

Google uygulaması, iPhone/iPad’in varsayılan internet tarayıcısı Safari’den çok daha kullanışlıdır. Google erişmenin birkaç yolunu sunar:

Google Arama Widget’ı - iOS 14 için yeni Googlee araç takımı ile ana ekranınızdan arama yapın. Her iki boyutta hızlı arama yapmanızı sağlayan 2 widget ve Lens, Ses ve Gizli modda nasıl arama yapacağınızı seçeceğiniz kısayollar içeren orta boy widget’ı arasından seçim yapın.

Google Lens - Kameranızla arama yapın, metni kopyalayın ve çevirin, benzer kıyafetleri bulun, bitkiler ve hayvanları öğrenin, QR kodları tarayın ve daha fazlasını yapın.

Gizli Mod - Giz moda geçerek iz bırakmadan gezinin.

Arama ve göz atma:

Yakındaki mağazalar ve restoranlar

Canlı spor skorları ve fikstürler

Film gösterim saatleri, oyuncu kadrosu ve incelemeler

Videolar ve görseller

Haberler, hisse senedi bilgileri ve daha fazlası

Webde bulabileceğiniz her şey

Keşfette kişiselleştirilebilir güncellemeler alın: