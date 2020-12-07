Google uygulaması mobilde arama yapmanın en iyi yoludur. Resmi Google Arama uygulaması iOS 14 widget desteği de sunar.
Google uygulaması, mobilde aramanın en iyi yoludur. Google mobil uygulaması sizin için önemli olan şeylerden her zaman haberdar olmanızı sağlar. iOS 14 için oluşturulmuş Google ana ekran widget’ı (araç takımı) ile Google Aramalar’a hızlı erişim elde edin. Keşfet ile hızlı yanıtlar bulun, ilgi alanlarınızı keşfedin ve güncellemeleri alın. Google uygulamasını ne kadar çok kullanırsanız o kadar iyi hale gelir. Google mobil uygulamasını iOS cihazınıza yüklemek için yukarıdaki Google İndir butonuna dokunmanız yeterlidir; App Store üzerinden ücretsiz ve güvenle indirebilirsiniz.
Google İndir Mobil
Google uygulaması, iPhone/iPad’in varsayılan internet tarayıcısı Safari’den çok daha kullanışlıdır. Google erişmenin birkaç yolunu sunar:
Google Arama Widget’ı - iOS 14 için yeni Googlee araç takımı ile ana ekranınızdan arama yapın. Her iki boyutta hızlı arama yapmanızı sağlayan 2 widget ve Lens, Ses ve Gizli modda nasıl arama yapacağınızı seçeceğiniz kısayollar içeren orta boy widget’ı arasından seçim yapın.
Google Lens - Kameranızla arama yapın, metni kopyalayın ve çevirin, benzer kıyafetleri bulun, bitkiler ve hayvanları öğrenin, QR kodları tarayın ve daha fazlasını yapın.
Gizli Mod - Giz moda geçerek iz bırakmadan gezinin.
Arama ve göz atma:
- Yakındaki mağazalar ve restoranlar
- Canlı spor skorları ve fikstürler
- Film gösterim saatleri, oyuncu kadrosu ve incelemeler
- Videolar ve görseller
- Haberler, hisse senedi bilgileri ve daha fazlası
- Webde bulabileceğiniz her şey
Keşfette kişiselleştirilebilir güncellemeler alın:
- Sizi ilgilendiren konular hakkında bilgi sahibi olun.
- Güne hava durumu ve en önemli haberlerle başlayın.
- Spor, film ve etkinlikler hakkında gerçek zamanlı güncellemeler alın.
- En sevdiğiniz sanatçıların yeni albümleri çıkar çıkmaz öğrenin.
- İlgi alanlarınız ve hobileriniz hakkında hikayeler alın.
- İlginç konuları doğrudan Arama sonuçlarından takip edin.
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