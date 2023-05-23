En Gelişmiş Dil Modeli: PaLM 2 Nedir? Ne İşe Yarar?

Pathways Language Model’in 2. sürümünün kısaltması olan PaLM 2, Google Al tarafından geliştirilen bir gelişmiş dil modelidir. PaLM 2, büyük kod veri kümesiyle metin üzerinde eğitilmiştir.

Google, PaLM 2’nin 200’ün üzerinde dilde ve 20 programlama dilinde eğitildiğini açıklamıştır. Bu model; kodlama, dil çevirisi ve aritmetik problemleri çözme gibi birçok farklı görevi yerine getiriyor.

PaLM 2 Ne İşe Yarar?

Google Bard isimli yapay zekayı güçlendiren dil modeli olarak bilinen PaLM2’nin görevleri şu şekilde sıralanabilir:

1. Soru Yanıtlama

Zorlayan ve açık uçlu soruları hem bilgilendirici hem de açık uçlu şekilde yanıtlıyor.

2. Kod Oluşturma

C++, Python ve Java gibi farklı farklı programlama dillerinde kod üretiyor.

3. Özetleme

PaLM 2; metinleri özetleyip özlü ve bilgilendirici özetler oluşturabilir.

4. Doğal Dil Anlama, Çeviri ve Oluşturma

Kod, metin ve insan iletişim biçimleri gibi doğal dili anlayıp üretebilir. Yukarıda değindiğimiz üzere 200’ün üzerinde dili anlayabilir, tercüme edebilir ve oluşturabilir.

5. Deyimlerle Dilbilgisi Nüanslarını Anlama

PaLM 2; deyim ve günlük konuşma ifadelerini anlayıp ona göre yorumluyor.

6. Akıl Yürütme

PaLM 2; dünyayla ilgili akıl yürütüp mantıksal çıkarımlar yapabiliyor.

7. Görüntü, Ses ve Video Oluşturma

Bahsettiğimiz dil modeli kod yazma ve dilleri çevirmenin yanı sıra görüntü, ses, video oluşturma gibi işlemlerde yapıyor.

PaLM 2 Nasıl Çalışır?

PaLM 2; büyük kod veri kümesiyle metin üzerinde eğitilen sinir ağı modeli olarak geçiyor. Bu dil modeli; ifadelerle kelimeler arasındaki ilişkiyi öğrenebilir. Bilgileri çeşitli görevleri gerçekleştirmek için kullanabilir.

PaLM 2 kullanmanın en basit yoluysa Bard Al’dir. Aynı zamanda PaLM 2; Google Al platformuyla birlikte kullanıma sunulacak. Belirtilen dil modeli;

Metin oluşturma,

Farklı farklı türlerde içerik yazma,

Dilleri çevirme,

Soruları bilgilendirici şekilde yanıtlama gibi işlevlere sahiptir.

PaLM 2’nin ilerde Google Translate, Google Search, Google Assistant, Google Photos vb. 25’in üzerinde Google ürününü destekleyeceği öngörülüyor.

Bunun yanı sıra OpenAl GPT4 ile de rekabet edeceği düşünülüyor. Bu rekabetle ilgili sizde düşüncelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz.