Grab Lab, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor. Birbirinden zorlu bölümleriyle karşımıza çıkan oyunda eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil bulmaca oyunu olan Grab Lab, zorlu engellerin üstesinden gelerek bölümleri tamamladığınız ve puanlar kazandığınız bir oyundur. Yerçekimine meydan okuduğunuz oyunda dünyayı kurtarıyorsunuz. Birbirinden zorlu ve özenle hazırlanmış bölümleri tamamlamanız gereken oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seven herkesin mutlaka denemesi gereken bir oyun olarak nitelendirebileceğim Grab Lab, sizleri bekliyor. Tek parmağınızla kolayca oynayabileceğiniz oyunda rampalardan dikenli yollara kadar pek çok farklı engel ve tuzak yer alıyor. Grab Lab oyununu sakın kaçırmayın.

Grab Lab oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.