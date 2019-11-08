Great Conqueror: Rome

Kumandan: Roma yükselişte ve etrafını çevreleyen pek çok güçlü ulus size karşı üstünlük kurmak için savaşmaya hazır. Savaş başlamak üzere.

İkincil hikâyeyi seçerek etrafta bulunan ulus ve kabilelere önderlik ederek onlara Roma’nın hakimiyetine karşı verdikleri mücadelede önderlik edin. Yeni teknolojiler yeni ufuklar sağlar. Yeni teknolojileri araştırarak fetih hızınızı arttırın ve daha da güçlenin.

Akdeniz’den Britanya Adaları’na dek uzanan geniş coğrafyada Roma, Mısır, Kartaca, Galya kabileleri, Cermen halkları ve doğunun imparatorlukları egemenlik için mücadele içerisinde. Roma dünyayı fethetmekte başarılı olacak mı yoksa yepyeni bir imparatorluk mu bunu başaracak?

Düşmanlar ya da müttefikler edinin; savaş ilanında bulunun veya ittifaklar kurun, müttefiklerinize yardım edin ve ya tarafsız ülkeleri safınıza çekin. Ülkenizin çıkarlarına en uygun dış politikayı seçin ve topraklarınızı genişletin.