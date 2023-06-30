Kesinlikle Bilmeniz Gereken Rome Total War Hileleri
Rome Total War oynarken bir yerde mi takıldınız? Rome Total War hileleri sayesinde takıldığınız tüm yerleri rahatlıkla geçebilirsiniz.
2004 yılında piyasaya sürülen ve sıra tabanlı strateji oyunları denildiğinde efsane olarak kabul edilen Rome Total War, günümüzde bile hala oynanabilen bir oyun. Pek çok devam oyunu ve farklı versiyonu çıkan Rome Total War, oyunculara benzersiz bir strateji oyunu deneyimi sağlıyor.
Eğer Rome Total War’da bir yere takıldıysanız ya da oyundaki güç fantezilerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız yapabileceğiniz hileler mevcut. Rome Total War hileleri sayesinde oyunu kendi dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz.
En İyi Sıra Tabanlı Strateji Oyunları
Strateji oyunlarının pek çok alt türünden biri olan sıra tabanlı oyunlar her geçen gün daha da popülerlik kazanıyor.
Rome Total War’da Nasıl Hile Yapılır?
Pek çok oyunda olduğu gibi Rome Total War’da da hile yapmak mümkün. Oyunun kendi içerisinde mevcut olan bu sistem sayesinde harici bir programa ihtiyaç kalmadan rahatlıkla hile yapabilirsiniz.
Klavyenizde bulunan “é” tuşuna (Tab’ın üstündeki, 1’in solundaki) basarak oyunun konsolunu açıp ardından aşağıdaki hile kodlarını girerek dilediğiniz hileyi yapabilirsiniz.
Eskiden Yeniye Total War Serisi
Sıra tabanlı strateji ile gerçek zamanlı strateji oyunlarını kendi bünyesinde harmanlayan, köklü bir seri olan Total War oyunları, bu türü seven oyuncuların favori serilerinden biridir.
Rome Total War Hileleri
- add_money##: Parayı artırın
- add_population: Girilen şehre nüfus ekle
- adjust_sea_bed: Deniz tabanı yüksekliğini ayarla
- ai_turn_speed: AI dönüş hızını ayarla
- auto_win: Saldırgan veya defans otomatik olarak savaşı kazanın
- burn_piggies_burn: Tüm piggy winks'i tutuştur
- capture_settlement: Yakalanan şehir girildi
- character_reset: Karakteri başlangıç ayarlarına sıfırla
- clear_messages: Tüm mesajları temizle
- Control: Kontrol edilen fraksiyonu değiştirin
- create_building: Girilen tipte bina oluştur
- create_unit: Seçim veya karakter ordusunda bir birim oluşturur
- damage_wall: Bir yerleşimin duvarlarına zarar vermek
- tarih: Yılı değiştir
- diplomacy_mission: Diplomasi misyonu oluştur
- diplomatic_stance: İki grubun diplomasi duruşunu belirle
- disable_ai: AI'yi devre dışı bırak
- filter_coastlines: Dünya haritası kıyılarına filtre uygula
- force_battle_defeat: Savaşı kaybetmek için oyuncuyu zorla
- force_battle_victory: Savaşı kazanmak için oyuncuyu zorla
- force_diplomacy: Rakibi diplomatik teklifi kabul etmeye zorlayın
- gamestop veya bestbuy: Kampanya modunda birimleri %10 daha ucuz hale getirin
- give_trait: Karaktere özellik vermek
- give_trait_points: Karaktere özellik noktaları verin
- give_trait_points: Karaktere özel özellik noktaları verin
- halt_ai: Halt AI dönüş dizisi
- invulnerable_general: Mücadelede genel olarak yenilmez olun
- jericho: Savaş haritası modunda duvarlar kuşatmada düşer
- kill_character: Karakteri öldür
- kill_faction: Fraksiyonu öldür
- list_ancillaries: Mevcut tüm yardımcıları listele
- list_characters: Oyundaki tüm karakterleri listele
- list_traits: Tüm özellikleri listeler
- list_units: Tüm birimleri bir orduda listele
- move_character: Karakteri harita koordinatlarına taşı
- oliphaunt: Kampanyalarda filler %40 daha büyük olsun
- output_unit_positions: Savaşta tüm birimlerin pozisyonlarını göster
- process_cq: İnşaat kuyruğunda tüm binayı tamamlayın
- process_rq: Tüm askeri birimleri işe alım kuyruğunda tamamlayın
- regenerate_radar: Radarı yeniden oluştur
- run_ai: Bir AI dönüşünü yeniden başlatır (Halt -see halt_ai'den sonra)
- season: Mevsimleri değiştirir
- set_building_health: Bina sağlığını ayarla
- show_all_messages: Tüm mesajları tüm gruplara göster
- show_battle_circle: T saniye için x, y yarıçapında bir daire göster
- show_battle_marker: T saniye için x, y işaretçisini göster
- show_battle_street_plan: Yerleşim için sokak planını göster
- toggle_coastlines: Sahil şeridi ekranını değiştir
- toggle_flowing_water: Kampanya haritasında akan suyun görüntüsünü değiştir
- toggle_fow: Savaşın sisini değiştir
- toggle_overlay: Yerleşimi değiştir
- toggle_perfect_spy: Casusluk yeteneği geçiş
- toggle_restrictcam: Kamera kısıtlamalarını değiştir
- toggle_terrain: Araziyi değiştir
- trigger_advice: Tetik tavsiyesi
- upgrade_effect: Tetik ünitesi yükseltme
Rome Total War hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz oyunlarda hile kullanıyor musunuz? Rome Total War hilelerinden favoriniz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
YORUMLAR