Kesinlikle Bilmeniz Gereken Rome Total War Hileleri

2004 yılında piyasaya sürülen ve sıra tabanlı strateji oyunları denildiğinde efsane olarak kabul edilen Rome Total War, günümüzde bile hala oynanabilen bir oyun. Pek çok devam oyunu ve farklı versiyonu çıkan Rome Total War, oyunculara benzersiz bir strateji oyunu deneyimi sağlıyor.

Eğer Rome Total War’da bir yere takıldıysanız ya da oyundaki güç fantezilerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız yapabileceğiniz hileler mevcut. Rome Total War hileleri sayesinde oyunu kendi dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz.

Rome Total War’da Nasıl Hile Yapılır?

Pek çok oyunda olduğu gibi Rome Total War’da da hile yapmak mümkün. Oyunun kendi içerisinde mevcut olan bu sistem sayesinde harici bir programa ihtiyaç kalmadan rahatlıkla hile yapabilirsiniz.

Klavyenizde bulunan “é” tuşuna (Tab’ın üstündeki, 1’in solundaki) basarak oyunun konsolunu açıp ardından aşağıdaki hile kodlarını girerek dilediğiniz hileyi yapabilirsiniz.

Rome Total War Hileleri

add_money##: Parayı artırın

add_population: Girilen şehre nüfus ekle

adjust_sea_bed: Deniz tabanı yüksekliğini ayarla

ai_turn_speed: AI dönüş hızını ayarla

auto_win: Saldırgan veya defans otomatik olarak savaşı kazanın

burn_piggies_burn: Tüm piggy winks'i tutuştur

capture_settlement: Yakalanan şehir girildi

character_reset: Karakteri başlangıç ayarlarına sıfırla

clear_messages: Tüm mesajları temizle

Control: Kontrol edilen fraksiyonu değiştirin

create_building: Girilen tipte bina oluştur

create_unit: Seçim veya karakter ordusunda bir birim oluşturur

damage_wall: Bir yerleşimin duvarlarına zarar vermek

tarih: Yılı değiştir

diplomacy_mission: Diplomasi misyonu oluştur

diplomatic_stance: İki grubun diplomasi duruşunu belirle

disable_ai: AI'yi devre dışı bırak

filter_coastlines: Dünya haritası kıyılarına filtre uygula

force_battle_defeat: Savaşı kaybetmek için oyuncuyu zorla

force_battle_victory: Savaşı kazanmak için oyuncuyu zorla

force_diplomacy: Rakibi diplomatik teklifi kabul etmeye zorlayın

gamestop veya bestbuy: Kampanya modunda birimleri %10 daha ucuz hale getirin

give_trait: Karaktere özellik vermek

give_trait_points: Karaktere özellik noktaları verin

give_trait_points: Karaktere özel özellik noktaları verin

halt_ai: Halt AI dönüş dizisi

invulnerable_general: Mücadelede genel olarak yenilmez olun

jericho: Savaş haritası modunda duvarlar kuşatmada düşer

kill_character: Karakteri öldür

kill_faction: Fraksiyonu öldür

list_ancillaries: Mevcut tüm yardımcıları listele

list_characters: Oyundaki tüm karakterleri listele

list_traits: Tüm özellikleri listeler

list_units: Tüm birimleri bir orduda listele

move_character: Karakteri harita koordinatlarına taşı

oliphaunt: Kampanyalarda filler %40 daha büyük olsun

output_unit_positions: Savaşta tüm birimlerin pozisyonlarını göster

process_cq: İnşaat kuyruğunda tüm binayı tamamlayın

process_rq: Tüm askeri birimleri işe alım kuyruğunda tamamlayın

regenerate_radar: Radarı yeniden oluştur

run_ai: Bir AI dönüşünü yeniden başlatır (Halt -see halt_ai'den sonra)

season: Mevsimleri değiştirir

set_building_health: Bina sağlığını ayarla

show_all_messages: Tüm mesajları tüm gruplara göster

show_battle_circle: T saniye için x, y yarıçapında bir daire göster

show_battle_marker: T saniye için x, y işaretçisini göster

show_battle_street_plan: Yerleşim için sokak planını göster

toggle_coastlines: Sahil şeridi ekranını değiştir

toggle_flowing_water: Kampanya haritasında akan suyun görüntüsünü değiştir

toggle_fow: Savaşın sisini değiştir

toggle_overlay: Yerleşimi değiştir

toggle_perfect_spy: Casusluk yeteneği geçiş

toggle_restrictcam: Kamera kısıtlamalarını değiştir

toggle_terrain: Araziyi değiştir

trigger_advice: Tetik tavsiyesi

upgrade_effect: Tetik ünitesi yükseltme

Rome Total War hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz oyunlarda hile kullanıyor musunuz? Rome Total War hilelerinden favoriniz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.