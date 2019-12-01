Karanlık zindanları dolaşarak macera dolu görevler üstleneceğiniz ve tehlikeli yaratıklara karşı mücadele ederek ganimet kanacağınız Green Skin, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen kaliteli bir yapımdır.

Etkileyici animasyonları ve sürükleyici hikayesi ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda amaç, her biri farklı canavarlar ve tuzaklarla donatılmış onlarca zindanı dolaşarak hazinenin yerini bulmak ve görevleri tamamlayarak yeni zindanların kilidini açmaktır.

Zindanlarda çeşitli engelleri ve tuzakları aşarak canavarların yerlerini tespit etmeli ve görevde belirtilen değerli eşyaları alarak bölümü tamamlamalısınız. Labirent tarzındaki zindanlarda aksiyon dolu savaşlara katılacağınız ve ganimet mücadelesi vereceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda farklı gizemlerin ve korkunç canavarların konuşlandığı yüzlerce zindan ve her zindan da sizi bekleyen sayısız tuzak yer almaktadır.

Farklı özelliklere sahip savaş kahramanlarından yararlanarak zindanların kilidini açmalı ve görevleri tamamlayarak yolunuza devam etmelisiniz. Macera oyunları arasında bulunan Green Skin ile sizde aksiyona doyabilir ve dev yaratıklarla savaşabilirsiniz.