Valorant Skin İade Nasıl Yapılır?

Valorant, skin iade işleminin yapılabilmesini sağlıyor fakat bunun için oldukça önemli bir şart bulunuyor. Bu şartı yerine getiren oyuncular, daha önce aldıkları silah kaplamasını ve VP'yi iade edebiliyor.

Bu rehberde Valorant silah kaplaması ve VP iade işlemlerinin nasıl yapıldığını açıkladık. Eğer siz de bu işlemlerden birini yapmak istiyorsanız rehberimizde yer alan adımları sırası ile uygulamanız yeterlidir.

Yalnızca son 14 gün içerisinde satın alınmış, hiç kullanılmamış temel seviyedeki silah kaplamalarının iade edilebildiğini belirtmek gerekiyor. Geliştirilmiş ya da kullanılmış silah kaplamaları ve silah kaplaması seviyeleri iade edilemiyor. Eğer bu şartı karşılıyorsanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Valorant Skin İade Adımları

İade talebi sayfasını ziyaret edin.

ziyaret edin. "Giriş Yap" butonuna tıklayın.

"Sipariş Geçmişimi Göster" butonuna basın.

İade işlemini gerçekleştirin.

Ücretsiz FPS oyunları arasında yer alan Valorant'ta silah kaplamalarını iade etme işlemi için yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterlidir. Bunun için öncelikle Valorant Destek sayfasını ziyaret edin. Bir sonraki adımda "Satın Alımlar ve Kazanılan İçerik" kategorisine girin.

Açılan sayfa üzerinden "İade Talebinde Bulunmak | VALORANT Oyuncu Destek" yazısına tıklayın. "Giriş Yap" butonuna basın. Üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra "Sipariş Geçmişimi Göster" butonuna basın. Bunu yaptığınız takdirde bir liste ile karşılaşacaksınız. İade etmek istediğiniz skin'i seçin.

Valorant VP İade Nasıl Yapılır?

Valorant Destek sayfasını ziyaret edin.

"Bilet Gönder" butonuna tıklayın.

Talebiniz ile ilgili bilgileri girin.

"Gönder" butonuna basın.

Nakit iadeleri, VP'nin harcanmamış olması şartıyla 14 gün içerisinde yapılabiliyor. Eğer bu şartı karşılıyorsanız ilk olarak Valorant Destek sayfasını ziyaret edin ve açılan sayfadan "Bilet Gönder" butonuna basın. Talebiniz ile ilgili bilgileri girdikten sonra "Gönder" butonuna tıklayın.

Valorant'ta Neler İade Edilemez?

Ajanlar

Geliştirilmiş Silah Kaplamaları

Kullanılmış Silah Kaplamaları

Kullanılmış Aksesuarlar (silah uğurları ve oyuncu kartları vb.)

Silah Kaplaması Seviyeleri ve Stilleri

Radyanit Puanları

Silah Kaplaması Paketleri

Seçkin Savaş Biletleri

Seçkin Savaş Bileti Seviyeleri

Kingdom Kredisi'yle yapılmış herhangi bir alım işlemi (Ajan Teçhizatı, Aksesuar Mağazası)

Bu rehberde Valorant silah kaplaması ve VP iade işlemlerinin yapılabilmesi için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemleri tamamlayabilirsiniz.