League of Legends (LoL) RP Nedir, Nasıl Alınır?

Dünya’nın en meşhur oyunlarından biri olan League of Legends’daki RP’lerin ne olduğunu merak ettiniz mi? Bu yazımızda size LoL RP nedir ne değildir izah edeceğiz.

League of Legends, 2009 yılında Riot Games tarafından piyasaya sürüldü. Köklerini Warcraft 3 haritası olan DotA’dan alan LoL, yıllar içerisinde çok meşhur oldu ve büyük kitlelere ulaşmayı başardı. MOBA türünün en çok bilinen temsilcisi olan LoL, adeta popüler kültür ikonu haline geldi ve günümüzde artık dizileri, çizgi romanları, müzikleri ve yan oyunlarıyla koskoca bir külliyat.

League of Legends (LoL) RP Nedir

League of Legends, ücretsiz olarak oynanabilen bir MOBA oyunudur. Pek çok ücretsiz oyunda olduğu gibi League of Legends’da da oyun içi para birimleri bulunmaktadır. Bunlardan başlıcası da RP’dir. Riot Points anlamına gelen RP’ler LoL için çok önemlidir. RP’leri kullanarak en iyi LoL karakterlerini açabilir, şampiyonlarınıza skin (kostüm) satın alarak onları özelleştirebilirsiniz. Birbirinden farklı şampiyonları oynayabilmek için RP satın almanız gerekmektedir. Şampiyonlarınızı farklı kostümlerle Sihirdar Vadisi’nde görmek istiyorsanız ilgili kostümleri RP karşılığında satın almalısınız.

RP’ler ile satın alınan kostümler sadece kozmetik amaçlı oyunda bulunuyor. LoL RP’ler ile satın aldığınız hiçbir skin karakterinize ekstra bir güç vermez. Tüm bu eşyalar sadece görsellik içindir.

League of Legends (LoL) RP Nasıl Alınır?

LoL RP nasıl alınır diye merak ediyorsanız endişelenmeyin. LoL RP satın almak için çeşitli seçenekleriniz mevcut. Bu seçeneklerden akıllara ilk gelen tabii ki oyun içi mağazadan RP satın almak olacaktır. Eğer kredi kartınız varsa kolay bir şekilde LoL RP satın alabilirsiniz.

Kredi kartı olmayan League of Legends oyuncuları e-pin satan sitelere ve e-ticaret sitelerine göz atabilirler. Özellikle e-pin satan bazı siteler kredi kartı olmayan oyuncular için oldukça çeşitli ödeme yöntemleri sunuyorlar.

League of Legends RP hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında erişmek için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.