Minecraft Skin Değiştirme Nasıl Yapılır? - Dünya genelindeki en popüler oyun unvanını kazanan Minecraft, akıllı telefondan oyun konsollarına kadar oldukça geniş bir platform desteğine sahip. Eğer ana karakterinizin kötü göründüğünü düşünüyorsanız, ki kendisi bir memura benziyor, doğru yerdesiniz.

Bu noktada oyunun geliştiricisi olan Mojang, sizlere karakterinizin görünüşünü yani skin'ini değiştirme imkanı sunuyor. Peki ama bu özellikten nasıl faydalanacaksınız? Bu yazıda ana karakterinizin görünüşünü nasıl değiştirebileceğinizi en basit hali ile sizlere aktaracağız.

Minecraft Skin Değiştirme Nasıl Yapılır?

Minecraft'ta karakterinizi görmek için F5 tuşuna basmanız gerekiyor. Karakterin görünüşünü değiştirmek için Skindex gibi çeşitli sitelerden skin indirin. Beğendiğiniz skin'i seçin ve bilgisayarınıza indirin. Minecraft.net adresine gidin ve giriş yapın. Alt taraftaki dosya seçme ekranından indirdiğiniz skin'i yükleyin. Yükleme başarılı olduğunda birkaç dakika içerisinde skin oyunda görünür olacaktır. Oyunu kapatın ve birkaç dakika bekleyip tekrar giriş yapın. Minecraft'ta karakterinizi görmek için F5 tuşuna basın

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Minecraft Kendi Skinini Yaratma Nasıl Yapılır?

Minecraft'ta karakterinizi görmek için F5 tuşuna basmanız gerekiyor. Kendi karakterinizi oluşturmak için Nova Skin Editor isimli internet sitesinden destek alın. Karakterinizi oluşturun. Oluşturduğunuz karakteri bilgisayarınıza indirin. Minecraft.net adresine gidin ve giriş yapın. Alt taraftaki dosya seçme ekranından indirdiğiniz skin'i yükleyin. Yükleme başarılı olduğunda birkaç dakika içerisinde skin oyunda görünür olacaktır. Oyunu kapatın ve birkaç dakika bekleyip tekrar giriş yapın. Minecraft'ta karakterinizi görmek için F5 tuşuna basın

Not: Yukarıdaki her iki yöntem de Minecraft'ın resmi internet sitesine giriş yapmayı gerektiriyor ve bu nedenle oyunu resmi olarak satın almayan kişiler, yani korsan oynayanlar, bu iki özellikten de faydalanamıyorlar.

Bu yazımızda Minecraft Skin Değiştirme ve Minecraft Kendi Skinini Yaratma isimli konulara daha yakından göz attık. Fark ettiğiniz gibi Minecraft'ta skin değiştirmek ve kendi skinini yaratmak oldukça basit birkaç adımdan oluşuyor ve yalnızca birkaç dakikanızı alıyor.

Peki siz bu rehberimizdeki işlemleri başarıyla uygulayabildiniz mi ve işlemler sırasında herhangi bir sorunla karşılaştınız mı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.