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Happy.com.tr 3.9 (ios)
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  4. Happy.com.tr - iPhone ve iPad için Online Market Uygulaması

Happy.com.tr

3.9
ios
Happy.com.tr
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Happy.com.tr uygulaması ile süpermarket alışverişleriniz kapınıza kadar getiriliyor.

Happy.com.tr uygulaması, iOS işletim sistemli cihazlarınızdan market alışverişi yapabilirsiniz.

İstanbul’da faaliyet gösteren Happy süpermarketler zinciri, online market alışverişlerinizi de gerçekleştirebileceğiniz Happy.com.tr uygulamasını sizlere sunuyor. Kozmetik, ev, yaşam, ofis, oyuncak, anne ve bebek gibi kategorilerde binlerce ürün çeşidi bulunan Happy.com.tr uygulamasında, satın almak istediğiniz ürünleri sepetinize ekleyerek oturduğunuz yerden alışveriş yapma keyfini çıkarabilirsiniz.

İstanbul ve şehir dışı sipariş seçenekleriyle hizmet veren Happy.com.tr uygulaması, şehir dışındaki alışverişlerinizi kısa sürede kargo şirketine teslim ediyor. Uygulama üzerinden sipariş takibinizi de gerçekleştirebileceğiniz Happy.com.tr uygulamasında, iade ve değişim imkanından da faydalanabiliyorsunuz. Eğer siz de oturduğunuz yerden market alışverişi yapmak istiyorsanız, Happy.com.tr uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri

  • Üyeliksiz alışveriş
  • Sipariş takibi
  • Günlük ve haftalık kampanyalar
  • İade ve değişim seçenekleri
  • Güvenli ödeme seçenekleri
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