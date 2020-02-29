Birbirinden lezzetli yemekler pişirerek müşterilerinize sunabileceğiniz ve dünyaca ünlü restoranlarda çalışarak eşsiz bir kariyer oluşturacağınız Happy Cooking 2, mobil platformda klasik oyunlar kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlere sunulan eğlenceli bir aşçılık oyunudur.

Etkileyici grafikleri ve eşsiz tasarımlara sahip dev restoranları ile oyunculara sıra dışı bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken, lezzetli yemekler ve tatlılar yaparak restoranınızı büyütmek ve dünya çapında düellolara katılarak güçlü oyuncularla yarışmaktır.

Online platformda dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü rakiplere karşı mücadele ederek en güzel yemeği ve sunumu yapmak için ter dökeceksiniz. Yarışmaları kazanarak çeşitli ödüllere sahip olabilir ve restoranınızı geliştirebilirsiniz.

Oyunda restoranınızdan çıkartabileceğiniz pizza, makarna, burger, sandviç, et ve tavuk yemekleri, tatlı ve daha onlarca yemek çeşidi yer almaktadır. Müşterilerinizin siparişlerini zamanında teslim ederek onları memnun etmeli ve seviye atlayarak yolunuza devam etmelisiniz.

Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşacağınız Happy Cooking 2, 500 binden fazla oyucu tarafından tercih edilen popüler bir oyundur.