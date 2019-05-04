Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren Heads Off, farklı modellerde onlarca insan kafasıyla ürkütücü parkurlarda yarışabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Siyah arka plan teması ve beyaz kafalar ile sade grafiklere sahip olan bu oyunda amaç, yere saplana insan kafalarına dokunarak çığlık atmalarını sağlamak ve hareket ettirerek parkurlarda ilerlemektir. Ekrana basılı tutarak kafaları bir anda canlandırabilir ve çığlık attırabilirsiniz. Oyunda ilk başta sadece bir insan kafasının kilidi açıktır. Seviye atlayarak ve puan toplayarak diğer insan kafalarının kilidini açabilir ve dilediğiniz kafayı seçerek parkurlarda yarışabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve ürpertici bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı insan kafası ve bu kafaları kullanarak ilerleyebileceğiniz birbirinden zor birçok parkur bulunmaktadır. Kafaları hareket ettirerek çığlık atmalarını sağlayabilir ve puan toplayarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Heads Off, binlerce oyun severin keyifle oynadığı sıra dışı bir oyundur.