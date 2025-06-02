Oynarken Keyif Alacağınız En İyi Koşu Oyunları - 2025

Koşu oyunları, mobil oyuncuların en sevdiği türlerden biri. Hem tek başına koşup rekor kırmak hem de rakiplerle yarışmak isteyenler için Android ve iOS platformlarında birbirinden eğlenceli seçenekler var. İşte en iyi mobil koşu oyunları listesi.

En İyi Koşu Oyunları Listesi

Talking Tom Gold Run

Fun Run 4

Cristiano Ronaldo: Kick'n'Run

Kinja Run

Vector

Running Pet

Subway Surfers

Temple Run 2

Into the Dead 2

Super Mario Run

Sonic Dash 2: Sonic Boom

Crash Bandicoot: On The Run!

Run Sausage Run

Heads Off

Silly Walks

Minion Rush: Running Game

Manuganu

Agent Dash

Alto's Odyssey

Sonsuz koşu oyunu önerileri listesi hazırladık. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Talking Tom Gold Run

Çizgi film tarzında grafikleriyle dikkat çeken Talking Tom Gold Run isimli yapımda karşımıza çıkan engellere çarpmadan altınları toplayarak ilerlemeye çalışıyoruz. Popüler oyun, çevrim dışı desteği sayesinde internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabiliyor.

Fun Run 4

Çevrim içi tabanlı bir oyun olan Fun Run 4'te diğer oyunculara karşı mücadele ediyoruz. Oyundaki amaç ise yarışı birinci olarak tamamlamak. Çeşitli özelleştirme seçenekleri sunan yapımda pek çok karakter yer alıyor. Ayrıca birden fazla bölüm mevcut.

Cristiano Ronaldo: Kick'n'Run

Cristiano Ronaldo'yu kontrol ettiğimiz oyunda engellere çarpmadan ilerlemeye çalışıyoruz. Bu esnada altınları da toplamamız gerekiyor. 10 milyondan fazla indirilen yapım intenet bağlantısı olmadığında da oynanaibliyor.

Kinja Run

Sürekli olarak koşan karakteri kontrol ettiğimiz yapımda karşımıza çıkan canavarları yok ederek ilerlememiz gerekiyor. En iyi koşu oyunları arasında yer alan Kinja Run'da ayrıca kullanabileceğimiz çeşitli yetenekler de mevcut.

Vector

İnternetsiz oynanabilen oyunlar arasında yer alan Vector, bu zamana kadar 100 milyondan fazla indirildi. Uzun süredir popülerliğini sürdüren oyunda koşarak hiç durmadan kaçmaya çalışıyoruz.

Running Pet

Karşımıza çıkan altınları toplayıp engelleri aşmaya çalıştığımız Running Pet, internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabiliyor. Çizgi film tarzında grafiklere sahip yapımda çeşitli karakterler mevcut.

Subway Surfers

Uzun yıllardır popülerliğini devam ettiren Subway Surfers, sahip olduğu eğlenceli oyun yapısı sayesinde oyuncuların eğlenceli zaman geçirmesine olanak tanıyor. Oyunda tren raylarının üzerinde engellere çarpmadan en yüksek puanı elde etmeye çalışıyorsunuz.

Temple Run 2

Mobil platformlar için koşu türü denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan bir tanesi olan Temple Run 2'de engellere çarpmadan en yüksek puanı elde etmeye çalışıyorsunuz. Tuzaklara yakalanmamak ve engellere çarpmamak için dikkatli olmanız gerekiyor.

Into the Dead 2

Korku atmosferini çok başarılı bir şekilde yansıtan Into the Dead 2'de hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçen oyunda hayatta kalabilmek için engelleri aşarak koşmanız gerekiyor. Çeşitli silahlar kullanarak karşınıza çıkan zombileri yok edebilmeniz mümkün.Oyunun grafikleri de kaliteli durumda.

Super Mario Run

Oyun dünyasının en popüler karakterlerinden bir tanesi olan Super Mario'nun konuk olduğu çok oyun bulunuyor. Bu oyunlardan bir tanesi de Super Mario Run'dır. Koşu türündeki bu yapımda tıpkı diğer yapımlarda olduğu gibi engellere çarpmamanız gerekiyor.

Sonic Dash 2: Sonic Boom

Sonic tıpkı Super Mario gibi tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip bir karakterdir. Eğer söz konusu karakteri çok seviyorsanız Sonic Dash isimli oyuna göz atabilirsiniz. En iyi sonsuz koşu oyunları arasında yer alan Sonic Dash isimli oyunda çeşitli karakterler ve haritalar yer alıyor.

Crash Bandicoot: On The Run!

Çok kaliteli grafiklere sahip olan Crash Bandicoot: On The Run! isimli oyunda uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. En yüksek puanı elde etmeye çalıştığınız oyunda egzotik meyveleri de toplamanız gerekiyor. Bunları yaparken karşınıza çıkan engelleri de aşmanız gerekiyor. Bu sebepten ötürü refleks çok önemli bir rol oynuyor.

Run Sausage Run

Run Sausage Run, çeşitli tehlikelerle dolu tezgahların üzerinde özgürlüğüne kavuşmak için durmadan koşan bir sosisi kontrol ettiğimiz, fikir bakımından enteresan bir oyundur. Rekabete dayalı Run Sausage Run isimli bu oyundaki amacımız, kontrol ettiğimiz sosisi hapsolduğu yerden kaçırabildiğimiz kadar uzağa kaçırmaktır.

Oldukça zor bir oyun olan Run Sausage Run’da önünüze çeşitli engeller çıkıyor. Doğranmanın, dilimlenmenin, yakılmanın veya ezilmenin önüne geçmek için ekrana dokunarak sosisi hızlandırabilirsiniz.

Heads Off

Heads Off için listenin en enteresan oyunu diyebiliriz. Sonsuz koşu türüne yeni bir soluk getiren Heads Off’da bedeninden ayrı bir kafayı kontrol ediyoruz. Kafa, yan kamera açısına sahip olan Heads Off’da ekrana basılı tutulunca çığlık atıyor. Böylelikle kafayı hareket ettirebiliyoruz. Oyundaki amacımız ise listedeki diğer yapımlarda olduğu gibi çok fazla yol kat etmektir.

Silly Walks

Evde bulunan yiyecekler hareket etseydi ne olurdu? Bir diğer enteresan oyunumuz Silly Walks’ta yiyecekleri kontrol ederek arkadaşlarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Elbette onları kurtarmak sandığımız kadar kolay olmuyor.

Oyundaki arkadaşlarımızı kurtarmak için zorlu engelleri aşmamız gerekiyor. Mutfak tezgahı, bahçe ve evin diğer kısımlarında geçen Silly Walks’da karşımıza çıkan engeller, günlük hayatta kullandığımız ev aletlerinden oluşuyor. Silly Walks’un oynanışının biraz zor olduğunu belirtmemiz gerekiyor.

Minion Rush: Running Game

Gameloft traafından sunulan Minion Rush: Running Game, en popüler koşu oyunları arasında yer alıyor. 500 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken oyunda karşımıza çıkan muzları toplamaya çalışıyoruz. Oyunda çeşitli karakterler mevcut.

Manuganu

10 milyondan fazla indirilen Manuganu, çizgi film tarzında grafikleri ile dikkat çekiyor. Başarılı bölüm tasarımlarına sahip olan oyunda engellere çarpmadan ilerlememiz gerekiyor. Popüler oyunu beğenirseniz Manuganu 2 isimli yapımı da indirip oynayabilirsiniz.

Agent Dash

İnternet bağlantısı olmadan da oynanabilen Agent Dash isimli yapımda engellere çarpmadan ilerlemeniz gerekiyor. Full Fat tarafından sunulan oyunda çeşitli karakterler bulunuyor. Oyunu cihazınıza indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Alto's Odyssey

Etkileyici bir görselliğe sahip olan Alto's Odyssey'de çölde bir maceraya adım atıyoruz. İnternet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabilen oyunda çok basit bir oynanış bulunuyor. Uzun süredir popülerliğini sürdürmeyi başaran oyunu indirip oynamaya başlayabilir ve keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Bu yazıda eğlenceli zaman geçirmenize imkân tanıyan en iyi sonsuz koşu oyunları listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.