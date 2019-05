Hear Me Well uygulaması iOS işletim sistemli cihazlarınızı basit ve kolay kullanımlı bir işitme cihazına çeviriyor.

Barlar, restoranlar vb. gürültülü ortamlarda oldukça faydalı bir işlev sunan Hear Me Well uygulaması, özel olarak geliştirilen yazılımı ile iPhone ve iPad cihazlarınızı işitme cihazına çevirmenizi sağlıyor. Gürültü azaltma filtresi ile arka plan gürültüsünü önemli ölçüde azaltan ve duyma kabiliyetini artırmayı amaçlayan Hear Me Well uygulaması, AirPods ve Apple Watch cihazlarla da uyumlu şekilde çalışıyor.

Teknik olarak, akıllı telefonunuzun mikrofonundan aldığı sesi işleyerek ve yükselterek çalışan Hear Me Well uygulaması tüm kablolu ve kablosuz kulaklık modelleriyle de kullanılabiliyor. Frekans seviyesini duyma oranınıza göre ayarladıktan sonra I Can Hear It yani “Bunu Duyabiliyorum” butonuna dokunduğunuzda, ortam sesleri belirlediğiniz frekansa göre düzenlenerek size sunulacaktır. Kulaklarında işitme kaybı olanlar için da faydalı olacağını düşündüğüm Hear Me Well uygulamasını 12.99 TL ücret ödeyerek indirebiliyorsunuz.