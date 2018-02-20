Heart of Savior, yaratıkların da bulunduğu fantastik rol yapma oyunlarını oynamaktan keyif alan herkese önerebileceğim kaliteli bir yapım. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılmasıyla şaşırtan rpg oyununda dünyayı lanetten kurtarmak için mücadele veriyoruz. Gerçek oyuncuları bir araya getiren teke tek veya 5’li takımlar halinde gerçekleşen arena savaşlarından lonca savaşları ve lig mücadelelerine birçok online mod yer alıyor.

Görsel efektlerin öne çıkarıldığı detaylı grafikler sunan ARPG oyununda seçilebilir 6 kurtarıcı bulunuyor. Savaşçı, rahip, büyücü ve diğer efsanevi karakterler savaştıkça deneyim kazanıyor ve güçleniyor. Karakterler için kilidi açılabilir çok sayıda zırh ve silah mevcut. Bunları uzun süreli savaşlarda bulunarak alabildiğiniz gibi, uygulama içi satın alım seçeneğiyle de alabiliyorsunuz.

Heart of Savior Özellikleri: