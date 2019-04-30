Hell's Circle, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyır.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çeken Hell's Circle, reflekslerinizi iyi kullanıp bölümleri geçmeniz gereken bir oyundur. Engellerin üstesinden gelmeniz gereken oyunda uzun süre boyunca engekllere çarpmadan hayatta kalmanız gerekiyor. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm Hell's Circle, sürükleyici atmosferiyle de ön plana çıkıyor. Oyunda gözünüzü dört açmalı ve engelleri atlatmalısınız. Renkli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle de ön plana çıkan Hell's Circle, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim.

Hell's Circle oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.