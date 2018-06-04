Hero Defense King, savunma odaklı strateji oyunlarını sevenlerin oynaması gerektiğini düşündüğüm harika bir yapım. iOS platformunda büyük boyutuyla dikkat çeken oyunda kulelerle dünyanızı savunmaya çalışıyorsunuz. Dünyanızın dengesini alt üst etmek isteyen çok sayıda daha kötüsü farklı türde düşmanınız var. Kule savunma oyunlarında iyi olduğunuzu düşünüyorsanız, Mobirix’in yeni oyununu oynamanızı isterim.

Görsel açıdan mobil oyunların konsol kalitesine ulaştığı günümüzde biraz geride kalsa da oynanış tarafında kule savunma oyunu severleri memnun etmeyi başarıyor. Daha çok savunma temelli online mobil strateji oyunlarıyla karşımıza çıkan Mobirix’in imzasını taşıyan oyunda dünyanızın dengesini bozmaya çalışan kötülere karşı mücadele ediyorsunuz.

Hikayenin bir kenara bırakıldığı oynanışa odaklanan Hero Defense King’de savunmanızı kulelerin (20’in üzerinde geliştirilebilir) yanı sıra asker, kahramanlarınız ve eğittiğiniz yaratıklarla yapıyorsunuz. Düşmanlarınız fantastik filmlerden çıkıp gelmiş ilginç görünümlü canlılardan oluşuyor.