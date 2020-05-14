Cesur Ejderha Avcısı intikam için avlanıyor. Bu kez yüzleşmesi gereken sadece aç hayvanlar değil, aynı zamanda dev Mamutlar, gizemli Devler ve hatta korkunç Chimera. Hayatta kalmak için sadece bu tehlikeli hayvanların ve canavarların üstesinden gelebileceğini, ejderha avı yolculuğuna devam edebileceğini biliyor.

Hero of Archery tarih öncesi dev hayvanların mızrak, balta ve bumerang kullanılarak avlandığı dinamik bir fizik oyunudur. Çeşitli silahlarla dünyanın en iyi avcısı ol. Dev düşmanları kovala, onların açıklarını bul ve kabileni güçlendirecek elementleri topla.

Uzun zaman önce, bir bozkır kasabasında kadim bir kabile yaşardı. Sürekli kuraklıklardan dolayı insanlar açlıktan ölüyordu. Yaşamak için, kabilenin lideri her gün ava çıkardı. Düzinelerce hayvan ve canavar çeşidi ortaya çıkıyor ve Boss ile heyecan verici bir mücadele sizi bekliyor.