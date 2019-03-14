Hidden Hotel: Miami Mystery, otelin gizemini çözmeye çalıştığınız bir mobil macera oyunu. Gizli nesne bulma ve otel yenileme oyunlarını birleştiren yapım, iOS platformunda da ücretsiz. Gizli obje bulma, sır çözme, otel işletme oyunlarını sevenlere tavsiye ederim. Grafikleri de oldukça kaliteli!

iPhone ve iPad’de oynanabilen gizli nesne ve otel yenileme oyunu Hidden Hotel: Miami Gizemi, inanılmaz sinematik bir hikaye sunuyor. Otel misafirlerinin yaşadığı garip, sırlı olayların arkasındaki gerçek hikayeyi çözmek için uğraş veriyorsunuz. Garip ve karanlık otel odalarında gizli nesneleri arıyorsunuz. Eski otelin tüm sırrını koruyan yaşlı bir yabancıyı bularak oyuna son veriyorsunuz. Gizem çözme haricinde otelin iç tasarımını yenilemekle uğraşıyorsunuz. Modern, klasik, 70’ler, istediğiniz tarzda oteli yenileyebiliyorsunuz.

Hidden Hotel: Miami Mystery Özellikleri